La jueza Núñez critica que se recurran las exclusiones de cargos en los ERE EFE SEVILLA. Martes, 31 julio 2018, 00:04

La jueza María Núñez, instructora del caso ERE, ha afeado a la Junta de Andalucía y al fiscal que recurra exclusiones de excargos en piezas separadas cuando ya son firmes y aludan a que según el tribunal de la pieza política en esta no se les juzga por ayudas concretas, porque pese a esa opinión las exclusiones siguen. Las defensas de varios excargos de la Junta juzgados en la pieza política del caso han apelado al principio 'non bis in ídem' según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos y han pedido por ello que no se les procese en el resto de piezas separadas sobre ayudas concretas.

Alegan que en la pieza política no se les juzga sólo por crear «un procedimiento específico» por el que durante una década la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, presuntamente de forma arbitraria y sin control, sino también por el uso de ese procedimiento al conceder ayudas concretas.