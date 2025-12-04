Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, durante su intervención en el acto institucional. J. A.
Política andaluza

Juanma Moreno reivindica a Andalucía como garante de la igualdad frente a la amenaza de una nueva financiación injusta

El presidente aprovecha la celebración del 4 de Diciembre para clamar contra el principio de ordinalidad, que contrapone a la solidaridad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:53

Si hace casi medio siglo las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 evidenciaron la voluntad de los andaluces de no quedarse atrás en la ... configuración de la España autonómica, la conmemoración de un nuevo aniversario de aquel día histórico ha dado la oportunidad al presidente de la Junta traer el mismo debate a nuestros días. Juanma Moreno aprovechó el acto institucional del Día de la Bandera para advertir de que en el debate abierto sobre un nuevo modelo de financiación autonómica Andalucía va a jugar el mismo papel de entonces: evitar que se configure una España de dos velocidades.

