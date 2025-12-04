Juanma Moreno reivindica a Andalucía como garante de la igualdad frente a la amenaza de una nueva financiación injusta

Si hace casi medio siglo las movilizaciones del 4 de diciembre de 1977 evidenciaron la voluntad de los andaluces de no quedarse atrás en la ... configuración de la España autonómica, la conmemoración de un nuevo aniversario de aquel día histórico ha dado la oportunidad al presidente de la Junta traer el mismo debate a nuestros días. Juanma Moreno aprovechó el acto institucional del Día de la Bandera para advertir de que en el debate abierto sobre un nuevo modelo de financiación autonómica Andalucía va a jugar el mismo papel de entonces: evitar que se configure una España de dos velocidades.

Hace ya tres años que el presidente de la Junta aceptó una propuesta del histórico líder andalucista Alejandro Rojas Marcos para darle rango institucional a la efeméride del 4 de diciembre, que conmemora las manifestaciones de 1977 en las que los andaluces salieron a la calle para reclamar una autonomía en pie de igualdad con las comunidades consideradas históricas. Aquellas movilizaciones dieron lugar a que se tomara en cuenta la reivindicación andaluza, materializada en el referéndum del 28 de febrero de 1981.

El 28F quedó instaurado como Día de Andalucía y hasta 2022, el 4 de diciembre se mantuvo relegado en un segundo plano hasta que Moreno aceptó institucionalizarlo como Día de la Bandera.

Este jueves, en la tercera celebración oficial, Moreno se refirió al papel que entonces jugó Andalucía al conseguir plantarse en pie de igualdad con las comunidades históricas y subrayó que ahora, con el debate sobre la financiación autonómica encima de la mesa y las demandas de una financiación singular para Cataluña, volverá a hacerlo.

Solidaridad frente a ordinalidad

En su intervención en el acto institucional celebrado en el Palacio de San Telmo, el presidente aludió explícitamente al principio de ordinalidad demandado desde Cataluña para contraponerlo al de solidaridad. «Qué bien suena la palabra solidaridad, y qué fea suena la palabra ordinalidad», dijo el presidente, que subrayó que Andalucía es una tierra que «abandera la igualdad entre españoles». La ordinalidad supone que las comunidades deben recibir recursos en el mismo orden en el que los aportan.

Moreno lamentó que casi medio siglo después de las manifestaciones que llenaron las calles de las capitales andaluzas para reclamar una autonomía en pie de igualdad frente a quienes «deseaban una Andalucía obediente», en estos días esa misma actitud «sigue sucediendo, con otras excusas, métodos y maquinaciones, pero con el mismo interés que entonces», en referencia a los agravios que permanentemente denuncia su Gobierno y que tiene ahora a la financiación autonómica en el centro de la polémica.

El presidente tuvo un recuerdo para Manuel José García Caparrós, el joven abatido en la manifestación de Málaga el 4 de diciembre de 1977, y consideró una buena noticia que sus hermanas hayan podido acceder finalmente al expediente de aquel crimen. «Nuestro recuerdo siempre para el joven que pagó con su vida el precios de la igualdad y de la dignidad de nuestro pueblo de Andalucía», dijo Moreno.

El presidente celebró que 48 años después, muchas cosas hayan cambiado en Andalucía y que muchos de los sueños de entonces se han convertido en realidad. «Antes soñábamos con lo que ahora disfrutamos, y mañana conseguiremos lo que ahora precisamente soñamos», dijo para reivindicar la transformación que, a su juicio, está experimentando Andalucía en los últimos años.

Crecimiento

Aseguró que el crecimiento de la comunidad la ha convertido en un territorio que atrae población, donde no es necesario «tener ocho apellidos para ser considerado andaluz«, que funciona también como imán de inversiones y que se ha convertido en la tercera economía más importante de España y la duodécima de toda la Unión Europea.

El presidente aludió también al exceso de autocrítica en la que, en su opinión, muchas veces caen los propios andaluces y pidió dejar atrás «la visión distorsionada, injusta, peor de lo que realmente somos» que suele acompañar a la sociedad andaluza. En su opinión, eso limita poder apreciar los avances que se han conseguido.

«Andalucía es todo lo que hemos hecho juntos hasta ahora. Esta es una tierra de unir, de entendimiento, que cuando se une como el 4 de diciembre, es capaz de llegar donde quiera llegar. Es una tierra con poder para transformar, para cambiar, para mejorar, para equilibrar», subrayó.