Juanma Moreno: «La privatización de la sanidad es una gran mentira de la izquierda, una gran estafa»

«Una rotunda y categórica mentira, una gran estafa». Con estas palabras, Juanma Moreno se ha referido a las continuas acusaciones que desde la oposición ... le lanzan sobre un supuesto proceso privatizador de la sanidad andaluza. Lo hizo durante su primera intervención en el debate sobre el estado de la comunidad, el último de la presente legislatura, que convirtió en un profuso balance de su gestión al frente de la Junta de Andalucía no durante este ejercicio ni durante el actual mandato, sino sobre los casi siete años que lleva como presidente.

Uno de los momentos que es conveniente observar en los debates parlamentarios en Andalucía es la llegada del presidente de la Junta al salón de plenos. Según quién lo acompaña se puede deducir cuál es el mensaje que quiere transmitir. En esta ocasión, Moreno bajó las escaleras desde la primera planta, donde está situado su despacho, junto al consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz.

Durante las dos horas que se prolongó su discurso, el presidente abordó todas las áreas de gestión y aún le quedó tiempo para denunciar la discriminación que a su juicio padece Andalucía por parte del Gobierno central. Pero, efectivamente, dedicó gran parte de la intervención a reivindicar su gestión al frente de la sanidad como respuesta a las críticas que la oposición le viene lanzando con especial virulencia desde que estalló la crisis de los cribados en el programa del cáncer de mama.

Aunque admitió que por más recursos que se destinen a este servicio público siempre serán insuficientes, reivindicó que la situación es ahora sensiblemente mejor que cuando llegó al gobierno en 2019, ya que se la encontró «desmantelada y al frente del colapso».

Anuncio

También dedicó a la sanidad uno de los anuncios más importante de su intervención: la implantación de un acto único en pruebas diagnósticas para mujeres que presenten imágenes con alta sospecha de malignidad en mamografía de cribado, de modo que se les practicará en un mismo día, la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia».

«La realidad se impone a un relato falso e interesado. En Andalucía los servicios públicos se fortalecen cada día»

Pero más allá de los anuncios, la intervención de Moreno supuso aceptar el reto que suponen las continuas críticas de la oposición en relación con la sanidad. Lo hizo exponiendo datos, con la inversión sanitaria por habitante situada por primera vez por encima de la media española o la incorporación de 30.000 nuevos profesionales desde que está al frente del Gobierno andaluz, sino también desmontando la acusación de que su Ejecutivo está llevando a cabo un proceso privatizador de este servicio. «La realidad se impone a un relato falso e interesado -afirmó-. En Andalucía los servicios públicos se fortalecen cada día».

El presidente de la Junta se remitió a los años de gestión socialista y aludió a los recortes presupuestarios y de personal, el abandono de infraestructuras, la precariedad laboral o la ocultación de las listas de espera para afirmar que, con mucho esfuerzo, el Gobierno que encabeza está ahora reconstruyendo el sistema sanitario público.

«A pesar de ello, todos los grupos de la oposición, todos, han situado la sanidad no ya como principal, sino prácticamente único ariete contra el Gobierno -lamentó-. En cada debate, en cada sesión de control, no ha importado el empleo, la educación, la industria, ni por supuesto la cultura».

En su opinión, tampoco ha importado la sanidad, porque lejos de atenderse los hechos «se ha deteriorado injusta e irresponsablemente la imagen de nuestra sanidad pública».

Inversiones

El presidente reivindicó el centenar nuevo de infraestructuras sanitarias construidas durante su mandato, el calendario de vacunación (uno de los más amplios de España), la ampliación de los programas de cribado, la inversión en los equipos oncológicos, la implantación de nuevos sistemas para el tratamiento del cáncer o la reducción de las listas de espera quirúrgica, cuatro veces mayor que la experimentada en España.

También aludió a la crisis en el cribado de cáncer de mama y aseguró que este programa, con la respuesta dada desde la Junta, ha salido claramente reforzado «con más servicios, más ayudas y más sensibilidad». Así, enfatizó que ante los problemas, el Gobierno que encabeza reacciona y actúa con firmeza, y el resultado es que la sanidad pública «sale más fuerte».

Recordó que durante años, ha reclamado una y otra vez un pacto por la sanidad pública en España y señaló que ante la falta de respuesta del Gobierno, la Junta ha iniciado una reforma profunda en el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).