Juanma Moreno, durante su intervención en la clausura del congreso. joaquín corchero / europa press
Política andaluza

Juanma Moreno pide al PP-A que trabaje para repetir mayoría frente a la «confluencia populista»

El presidente de la Junta defiende su gestión de los servicios públicos frente al bulo de la privatización

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:14

Juanma Moreno huye del término 'mayoría absoluta'. En los casi cuatro años que lleva gobernando con 58 diputados no se le recuerda que haya ... utilizado esas palabras para referirse a la cómoda situación de la que disfruta el PP en el Parlamento de Andalucía. Hasta ahora utilizaba la expresión 'mayoría suficiente', pero a partir del XVII Congreso del PP de Andalucía, que ha concluido este domingo en Sevilla, todo indica que habrá un nuevo giro lingüístico y que se comenzará a oír una nueva fórmula: 'mayoría de estabilidad'.

