Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hoy en un acto con agricultores en Almería. SUR

Juanma Moreno pide al Gobierno ejecutar un millar de obras hídricas pendientes en Andalucía

  ·

El presidente de la Junta considera fundamental estas actuaciones para mantener el modelo productivo andaluz ya que «sin agua no hay agricultura, ni turismo, ni industria»

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:09

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió hoy al Gobierno de España la realización urgente de las 100 obras hídricas de interés ... general del Estado que están aún pendientes de ejecución en la comunidad y que son necesarias para impulsar el desarrollo económico andaluz

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  2. 2 Unos narcos asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga: «¿Dónde está la droga?»
  3. 3 Monda llora a Daniel, el joven de 18 años fallecido en un accidente en Coín
  4. 4 Detenido un conductor tras la muerte del joven de 18 años en el accidente de tráfico en Coín
  5. 5 La avería de un camión portacoches colapsa la A-7 en Rincón de la Victoria
  6. 6 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  7. 7

    Paco de la la Torre repesca otra vez a Julio Andrade como asesor del Ayuntamiento de Málaga
  8. 8

    Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas
  9. 9 Así es la nueva Torre del Puerto de Málaga diseñada por David Chipperfield
  10. 10 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno pide al Gobierno ejecutar un millar de obras hídricas pendientes en Andalucía

Juanma Moreno pide al Gobierno ejecutar un millar de obras hídricas pendientes en Andalucía