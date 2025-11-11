Juanma Moreno pide al Gobierno ejecutar un millar de obras hídricas pendientes en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió hoy al Gobierno de España la realización urgente de las 100 obras hídricas de interés ... general del Estado que están aún pendientes de ejecución en la comunidad y que son necesarias para impulsar el desarrollo económico andaluz

Moreno lamentó que hasta la fecha todas estas obras «no se han ejecutado o ni siquiera han comenzado y el agua es fundamental en términos económicos y sociales para mantener el actual modelo productivo, ya que sin agua no hay agricultura, ni turismo, ni industria».

Moreno hizo balance de las inversiones de su ejecutivo desde 2019 en materia hídrica con 1.400 millones de euros empleados para la realización de un millar de actuaciones hidráulicas en Andalucía, entre los que destacan los 325 millones destinados a la modernización de regadíos y a potenciar el uso de agua regenerada.

El presidente andaluz planteó también la posibilidad de que los fondos europeos asignados a Andalucía puedan «reprogramarse» para destinarlos a obras hidráulicas, especialmente en regiones del sur europeo como la comunidad donde se padece un déficit hídrico con respecto a otras regiones europeas.

En este sentido, argumentó que «ya existen fondos dirigidos a acciones como la eficiencia energética, pero tenemos una urgencia mayor vinculada a nuestro sistema productivo, que es el agua».

Moreno resaltó que la estrategia del agua de su Gobierno se articula en tres líneas, como son las nuevas desaladoras en zonas de costa con energía fotovoltaica para garantizar precios «razonables, sensatos y competitivos»; restauración hídrica para recuperar agua en zonas urbanas con destino agrícola bajo «plenas garantías científicas»; y nuevas conexiones y embalses que permitan transferencias y abastecimiento.

Para esta estrategia solicitó el apoyo del Gobierno central y la UE para avanzar juntos en estas políticas hídricas que «son caras, largas y complejas, necesitan recursos y son esenciales para mantener el sistema productivo andaluz», subrayó.

Moreno planteó estas propuestas en materia de agua en el acto que presidió en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) para la entrega de resoluciones de ayudas a asociaciones y organizaciones de productores de frutas y hortalizas por parte de la Junta con una cuantía de 130 millones de euros.