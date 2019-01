Juanma Moreno exhibirá hoy ante el PP su condición de barón con mayor poder territorial Juanma Moreno con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, durante su toma de posesión como presidente de la Junta. / EP El nuevo presidente de la Junta intervendrá en la jornada de clausura de la Convención Nacional del partido, donde se ha destacado «el viento de cambio que viene del sur» ANTONIO M. ROMERO Domingo, 20 enero 2019, 01:21

El viernes fue el día de Mariano Rajoy en la Convención Nacional del Partido Popular; ayer, sábado, le tocó el turno a José María Aznar; y este domingo, cuando la formación de centro-derecha clausure el encuentro donde ha debatido sobre su ideario, el gran protagonismo está reservado a Juanma Moreno. El malagueño llegará a este cónclave con una posición reforzada políticamente tras haber hecho historia el pasado miércoles al convertirse en el primer presidente de la Junta de Andalucía del PP tras casi 37 años de mandatos socialistas ininterrumpidos. Un hecho que le ha situado como el barón del PP con mayor poder territorial en España al estar al frente de la comunidad más poblada y donde residen más habitantes que en trece países de la Unión Europea. Una posición de fortaleza que hoy exhibirá ante sus compañeros dándose un baño de multitudes, arropado por el líder nacional, Pablo Casado.

Aunque en el programa oficial no estaba prevista su intervención en la jornada de clausura, fuentes consultadas, apuntaron que Moreno tendrá su protagonismo y tomará la palabra ante el plenario. Un papel central que pocos podían imaginar hace sólo unos meses cuando se convocó la Convención Nacional del partido, las encuestas cara a los comicios autonómicos andaluces auguraban que el PP no podría gobernar ni siquiera aliándose con Ciudadanos y Vox y una parte del PP-A aguardaba la noche electoral para ajustar cuentas con Juanma Moreno, quien, el pasado verano, en la pugna por liderar al partido a nivel nacional tras la marcha de Mariano Rajoy, se decantó por Soraya Sáenz de Santamaría frente a Casado. Sin embargo, la gesta de llegar a San Telmo (sede de la Presidencia de la Junta) le ha reforzado dentro de su partido.

«Enhorabuena a quienes han hecho posible el cambio en Andalucía» José María Aznar

Tras realizar su primera visita oficial como presidente de la Junta, en este caso a la provincia de Málaga para dar su apoyo a los familiares de Julen y a los equipos de rescate que buscan al pequeño en la sierra de Totalán, Juanma Moreno llegará a una Convención Nacional que ha estado marcada por la alternancia en el gobierno andaluz y donde algunos de los intervinientes han destacado «el viento de cambio que viene del sur» como ejemplo para que pueda repetirse en otras instituciones y territorios tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo y las generales, previstas, si no hay adelanto, para el año 2020.

El hecho de que el PP, con los votos de Ciudadanos y Vox, haya roto el techo de cristal de gobernar en Andalucía ha insuflado optimismo en las filas populares y se une a lo que supuso, hace unos meses, el 'efecto Casado' con su llegada al liderazgo nacional de los populares. «El gobernar en Andalucía ha sido un chute de moral para afrontar las próximas citas electorales», subrayó un veterano dirigente popular en una conversación en uno de los numerosos corrillos paralelos al desarrollo del cónclave.

En los discursos también hubo referencias a la trascendencia de lo ocurrido en Andalucía a través de diferentes voces. José María Aznar dio «la enhorabuena» a quienes han hecho posible el cambio en Andalucía aunque no mencionó expresamente a Juanma Moreno. «Andalucía ha mostrado dos cosas: el PP no ha sido suficiente para el cambio, pero sin el PP es seguro que el cambio no se habría producido. El PP, lo hemos visto, es el seguro del cambio. Sólo el PP y un PP fuerte garantiza el cambio», afirmó el que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004.

«Una mención especial para Juanma Moreno. Sus años de gobierno serán buenos para Andalucía y España. Le deseo lo mejor» Antonio Tajani

El italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, sí tuvo «una mención especial» para Moreno, un día después de jurar su cargo en el Parlamento regional, y auguró: «Sus años de gobierno serán buenos para Andalucía y España. Le deseo lo mejor». Una gran ovación de un auditorio lleno hasta la bandera rubricó sus palabras.

El segundo día de la Convención Nacional del PP se abrió con una intervención de los candidatos a las alcaldías en las elecciones municipales del próximo mayo en las capitales de provincia españolas para presentar, en una breve intervención, sus prioridades cara al futuro. En el caso de los ocho andaluces, sólo tres hicieron referencia a la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta.

Alcaldes andaluces

El candidato popular en Sevilla, Beltrán Pérez, afirmó que la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía «es una gran oportunidad» para la ciudad si ésta tiene «un alcalde del PP reivindicativo que ponga a Sevilla por encima de todo». El aspirante en Granada, Sebastián Pérez, sostuvo: «Si ayer (por el viernes) acabamos con cuarenta años de socialismo en Andalucía, yo me comprometo a acabar con cuatro años de socialismo en Granada». Mientras que el alcalde de Jaén, Francisco Javier Márquez, hizo referencia a la investidura de Moreno y la fotografía con la que Pablo Casado, felicitó en sus redes sociales, al presidente andaluz: «Una foto hecha desde Jaén, con nuestra Catedral que aspira a ser Monumento Patrimonio de la Humanidad de fondo, como no podía ser de otra manera, porque fue desde Jaén en 1248 donde comenzó la conquista de Sevilla y lo hemos vuelto a hacer 770 años después».

Por su parte, durante su intervención no hicieron ninguna mención los alcaldes de Málaga y Almería, Francisco de la Torre y Ramón Fernández-Pacheco, respectivamente, ni tampoco los candidatos del PP de Huelva, Pilar Marín Mateo; Córdoba, José María Bellido; ni Cádiz, Juan José Ortiz.