Juanma Moreno, durante su intervención en el foro de ABC de Sevilla. María José López / Europa Press

Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año

La Junta ya trabaja en una reestructuración a fondo del SAS, a donde «es como si el siglo XXI no hubiera llegado»

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 12:08

Los presupuestos de la Junta, que superarán por primera vez los 51.000 millones de euros, destinarán un tercio de ese montante a la inversión ... sanitaria y recogerán la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo anunció este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno que explicó que 1.200 de estas incorporaciones van a ser médicos.

