Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año

Los presupuestos de la Junta, que superarán por primera vez los 51.000 millones de euros, destinarán un tercio de ese montante a la inversión ... sanitaria y recogerán la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo anunció este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno que explicó que 1.200 de estas incorporaciones van a ser médicos.

Moreno señaló que de ese total, y con «un esfuerzo extra», 2.292 de las contrataciones se realizarán antes de que acabe este año, con lo que esos profesionales se incorporarán en el presente ejercicio.

Estos anuncios, realizados por el presidente de la Junta durante su intervención en un foro de ABC de Sevilla, forman parte de la respuesta que la Junta ha dado a la crisis en el programa de cribado de cáncer de mama y que ha desencadenado una reflexión en el Gobierno andaluz que apunta a la necesidad de una reestructuración a fondo en el SAS.

Más inversión

El presidente destacó que su gobierno ya ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructura y equipamiento sanitario, que ha alcanzado los 3.000 millones de euros tras los 661 millones de euros que la administración socialista dedicó a ese apartado en los cinco años anteriores a su llegada al palacio de San Telmo. También recordó que por primera vez Andalucía supera la media nacional de gasto sanitario por habitante tras haberla recibido en el último en el último lugar.

Moreno apuntó asimismo que se ha aumentado casi en un 30 por ciento el número de profesionales sanitarios, porcentaje que se volverá a incrementar con el anuncio de las 4.371 nuevas contrataciones, 1.200 de ellas para médicos.

El presidente subrayó que tras la crisis del cribado se han asumido responsabilidades políticas e informó de que, además de la consejera de Salud, se han producido otras dimisiones en el Hospital Virgen del Rocío, epicentro de los fallos, aunque algunas de estas todavía no han sido aceptadas.

«Creo que hemos actuado de manera sensata y coherente, como creo que debiera actuar cualquier gobierno ante una crisis», dijo el presidente, que admitió que el problema no solamente ha servido para detectar los fallos en el programa de cribados, sino también para entender que el modelo tradicional de organización del Servicio Andaluz de Salud no funciona de la mejor manera.

Tras señalar que la inversión sanitaria es la más alta de la historia, reconoció que esa inyección económica no ha resuelto muchos de los problemas existentes, circunstancia que atribuyó a que el SAS se creó en un momento en el que la población andaluza no estaba envejecida, no había falta de médicos y la revolución tecnológica de los últimos años todavía no se había producido.

SAS de los años 80

«El SAS presta un buen servicio, pero ni la sociedad, ni las enfermedades, ni la cartera de servicio, ni las terapias, son las mismas de los años 80, cuando se creó el SAS; la cartera de servicio del SAS de los años 80 era muy pequeñita, la de hoy es enorme», dijo el presidente.

Por tanto, dijo, es necesario reformar una estructura que a su juicio es excesivamente rígida y que es necesario actualizarla a las necesidades presentes desarrollando plenamente la digitalización e introduciendo la inteligencia artificial. «Todavía tenemos expedientes de hace tres años que están en folios, es como si el siglo XXI aún no hubiera llegado».

Este trabajo, señaló, se hará con la colaboración de expertos, no sólo andaluces sino también del resto de España y de Europa.