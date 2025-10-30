Juana Rivas asegura que no se rendirá e insiste en los malos tratos a su hijo por el padre
·ecPide que se «acabe con este circo» tras declarar ante el juzgado acusada por su expareja de un presunto delito de sustracción de menores
Sevilla
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:57
Juana Rivas aseguró hoy que no se rendirá tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada como investigada por un posible ... delito de sustracción internacional de menores, comparecencia judicial que centró en demostrar que el menor de sus hijos sufre malos tratos por su padre, el italiano Francesco Arcuri.
En su salida de lo juzgados emocionada, Juana Rivas visiblemente emocionada pidió ayuda para «acabar con este circo» y confesó que ella y su entorno «están rotos» como consecuencia del largo proceso judicial que dura ya casi una década y que le coloca de nuevo como al principio del mismo.
«Yo no tengo otra que luchar siempre, pese a que no nos apoyen, no nos den la razón y no nos dejen descansar, pero no me voy a rendir por mi hijo Daniel», confesó Juana Rivas a la salida del juzgado tras su declaración en la que solo contestó a exclusivamente a preguntas de su letrado, el abogado Carlos Aránguez . Juana Rivas pidió que se escuche su hijo, que ahora tiene once años y vive en Italia con el padre, quien tiene la custodia.
El abogado de Juana Rivas ha presentado en este proceso informes de hospitales, imágenes de lesiones y otra documentación vinculada a esos malos tratos por los que se celebra otra causa paralela contra Francesco Arcuri en Italia.
