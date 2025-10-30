Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juana Rivas a su salida de los juzgados de Granada tras declarar. E.P.

Juana Rivas asegura que no se rendirá e insiste en los malos tratos a su hijo por el padre

ecPide que se «acabe con este circo» tras declarar ante el juzgado acusada por su expareja de un presunto delito de sustracción de menores

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:57

Juana Rivas aseguró hoy que no se rendirá tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada como investigada por un posible ... delito de sustracción internacional de menores, comparecencia judicial que centró en demostrar que el menor de sus hijos sufre malos tratos por su padre, el italiano Francesco Arcuri.

