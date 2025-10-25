Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Intervienen en Andalucía 1.600 kilos de almeja japonesa sin garantía de seguridad alimentaria

La mercancía decomisada durante una operación en Isla Cristina (Huelva) carecía de documentación que acreditase su origen e identificación

SUR

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:52

La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha incautado ... 1.600 kilogramos de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) en la localidad onubense de Isla Cristina. Este decomiso ha tenido lugar durante una operación conjunta con efectivos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía en Huelva.

