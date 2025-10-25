Intervienen en Andalucía 1.600 kilos de almeja japonesa sin garantía de seguridad alimentaria

La Junta de Andalucía, a través de efectivos de la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha incautado ... 1.600 kilogramos de almeja japonesa (Ruditapes philippinarum) en la localidad onubense de Isla Cristina. Este decomiso ha tenido lugar durante una operación conjunta con efectivos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía en Huelva.

En la operación, que tuvo lugar a principios de octubre, personal de Inspección Pesquera en labores de vigilancia y control de la actividad de transporte y agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a Andalucía en Huelva detectaron en las inmediaciones de Isla Cristina un vehículo con matrícula portuguesa que, conducido por un ciudadano luso, transportaba 1.600 kilogramos de almeja japonesa. Los productos carecían de documentación que acreditase su procedencia e identificación, por lo que incumplían la normativa vigente para su comercialización.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo en las instalaciones de la Junta de Andalucía, mientras que la mercancía decomisada fue depositada en cámaras de congelación propias para su destrucción posterior. Los hechos descritos pueden considerarse como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a la legislación en vigor.

Controles en el ámbito pesquero

Según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), este tipo de intervenciones tienen como objetivo fundamental garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo que respecta a la línea de comercialización.

La actuación llevada a cabo pone de manifiesto, por un lado, el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización, que avale su seguridad alimentaria, mediante una información clara y detallada al consumidor.

Asimismo, es un ejemplo de la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera, dirigidos a preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y a combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos.