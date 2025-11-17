Más de 1.400 incidencias en Andalucía por los efectos de la borrasca 'Claudia'
J. L. P.
Sevilla
Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00
La intensa borrasca 'Claudia' ha azotado con dureza a Andalucía provocando más de 1.400 incidencias en la región gestionadas por los servicios de ... emergencias, según informó el Gobierno andaluz.
Huelva fue la provincia más afectada y acumuló un total de 392 incidencias atendidas, seguida de Sevilla con 380 y Córdoba con 268. Estas tres provincias se llevaron la peor parte del temporal de lluvias y tormentas, que también impacto en Cádiz, con 181 incidencias registradas, Málaga (82), Jaén (66) y Granada (31).
Las anegaciones, desprendimientos de ramas y árboles, anomalías en servicios básicos como la luz, junto a las afecciones en las carreteras, fueron las incidencias más frecuente. La pérdida de fuerza de la borrasca llevó a la Junta ayer rebajar hasta la situación operativa 1 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.
