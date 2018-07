Imbroda: «Ahora toca empaparme más de la realidad de Málaga y llegar a todos los rincones» Marín entre Arrimadas y Rivera y junto a este Javier Imbroda, además de los otros candidatos de cada provincia y Villegas. / E. P. Iniciará una gira por la provincia para conocer su realidad y sus necesidades ANTONIO M. ROMERO Martes, 17 julio 2018, 01:17

Javier Imbroda encabezará la lista de Ciudadanos por Málaga en las próximas elecciones andaluzas tras ganar con holgura las primarias de este domingo. Tras esta victoria, el entrenador de baloncesto, que irá como independiente en la candidatura, vivió un lunes muy intenso atendiendo felicitaciones y asistiendo al acto de presentación de los ocho candidatos en Sevilla.

Sobre sus objetivos más inmediatos, Imbroda apuntó que iniciará una gira por la provincia para conocer su realidad y sus necesidades. «Ahora lo que necesito es tener tiempo para aprender, situarme y empaparme más de la realidad de la provincia de Málaga, que espero conocer no de oídas y a través de lecturas, sino de forma presencial. Eso es para mí lo prioritario. Estoy con la ilusión de poder llegar a todos los rincones», aseguró en declaraciones a SUR.

Imbroda, que dijo no haber recibido ninguna llamada telefónica de felicitación de sus adversarios en las primarias –Emilio Utrabo y David Santos–, sostuvo que el camino para convencer a ese 35% de militantes que no le votaron es el trabajo. «La alta competición para mí ha sido una escuela de vida y me ha enseñado que no existe una varita mágica o un secreto misterioso, sino que para convencer la única fórmula es el trabajo. No voy a presentar un eslogan, sino lo que quiero es que, básicamente, me conozcan», afirmó.

«Salir a ganar»

Javier Imbroda sostuvo que Ciudadanos es un equipo que «va a salir a ganar, no a conformarse» en las próximas elecciones andaluzas y subrayó, en línea con lo expresado por el líder nacional naranja, Albert Rivera, que hay «una enorme ilusión para ser alternativa real al Gobierno de Susana Díaz». «Nuestro objetivo es trasladar a la ciudadanía de que es posible ganar en Andalucía tras 37 años de gobiernos socialistas con las mismas ideas», aseguró

Para Javier Imbroda, el de Ciudadanos es un proyecto «apasionante» y consideró «un honor participar en él y aportar mis conocimientos y experiencia». Sobre el equipo que le acompañará ratificó la información publicada por SUR sobre quiénes ocuparán los primeros puestos de la candidatura por orden tras él: María José Torres; Carlos Hernández White; Teresa Pardo y Javier Pareja.