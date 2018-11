Imbroda reivindica la sociedad civil y critica a PP y PSOE por no tener vida «más allá de la política» Javier Imbroda. :: MIGUE FERNÁNDEZ E. P. HUELVA. Lunes, 5 noviembre 2018, 00:06

El candidato número uno de Ciudadanos (Cs) al Parlamento de Andalucía por la provincia de Málaga, Javier Imbroda, reivindicó ayer el papel de la sociedad civil en la política y criticó por igual a PP y PSOE porque «esta gente no tienen otra vida más allá de la política». Así se pronunció en Huelva el candidato de Ciudadanos a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre en un encuentro con afiliados y simpatizantes junto con los cabezas de lista de la formación por esta provincia, Rocío Ruiz, Julio Díaz y María Ponce. Imbroda aseguró que Andalucía está «en un momento histórico» porque su partido tiene «una oportunidad enorme» de propiciar un cambio de Gobierno en la región, al tiempo que ha recordado a los presentes la «sorpresa» que supuso la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas de Cataluña, por lo que les ha animado a repetir esta experiencia en Andalucía.

«Ciudadanos demostró que Cataluña no pertenece a los nacionalistas, igual que Andalucía no pertenece a los socialistas, entonces claro, se ponen muy nerviosos porque ven el riesgo de que venga alguien joven, un movimiento joven, con personas de la sociedad civil», afirmó el que fuera seleccionador de baloncesto de España, que profundizó que este «riesgo» lo representa Ciudadanos, porque sus miembros mantienen «otra vida», al haber tenido previamente un trabajo fuera de la política.

Imbroda subrayó que él no tiene una carrera política, que «tanto PP como PSOE hace ya muchos años que le dieron la espalda a la sociedad civil», y que ambos han convertido la política en «una profesión». Así, defendió que la gestión pública tiene que ser un servicio público en el que «ciudadanos normales ofrecen un tiempo de su vida» para el beneficio de su comunidad, están un tiempo y no se quedan. «Por eso luego nos enteramos de los másteres, de las tesis, se lo han tenido que ir colando de rondón porque han estado todo el tiempo metidos en la política. ¿Cuando han estudiado? No han estudiado, no han trabajado fuera de la política, no saben lo que es abrir la persiana de un comercio y lo que cuesta eso, lo que cuesta luchar para mantener a una familia», criticó Imbroda.

Según interpretó el candidato de Ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez está negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), cuyo líder, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión preventiva, un hecho del que Imbroda consideró que Susana Díaz es «cómplice» y que le va a pasar factura.