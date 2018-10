Imbroda: «Si el PSOE tuviera decencia no se presentaría a las elecciones» Javier Imbroda. :: sur SUR SEVILLA. Sábado, 20 octubre 2018, 00:02

El cabeza de lista de Cs por Málaga al Parlamento andaluz y ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, afirmó ayer que «si el PSOE-A tuviera decencia no se presentaría a las elecciones y se iría a un rincón a reflexionar sobre por qué Andalucía se encuentra en el vagón de cola».

En un encuentro con militantes y simpatizantes de la formación en pleno centro de Sevilla, Imbroda criticó que los socialistas andaluces «hayan convertido las instituciones en propiedad» y que los casos de corrupción ocupen día tras días las páginas de los periódicos.

Indicó que Andalucía es «tan fuerte que ha soportado 40 años de socialismo» y se ha preguntado lo que podría llegar a ser si estuviera bien gestionada. En su opinión, las elecciones del próximo 2 de diciembre suponen una «oportunidad histórica» para lograr «por fin» el cambio.

«Si Cs ha vencido en un territorio hostil como Cataluña por qué no en Andalucía», ha apuntado el candidato de Cs, quien garantiza que su partido sale a ganar, aunque es consciente de que el reto «no será fácil» porque los socialistas «llevan 40 años tejiendo unas redes impresionantes». Durante su intervención, Imbroda explicó que no es habitual que una persona de la sociedad civil dé el salto a la política y que él lo hace por «responsabilidad». «Yo no necesito esto para vivir», ha reconocido el candidato de Cs, quien ha asegurado que no va a estar mucho tiempo en política. «Todos los políticos deberían estar un tiempo y luego para casa», opinó el que fuera seleccionador nacional de baloncesto.