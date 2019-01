Imbroda, un luchador con espíritu ganador

«Luchar contra el cáncer es luchar por la vida». Con esta frase comenzaba la carta que Javier Imbroda publicó en diciembre de 2016 para hacer público que padecía un cáncer de próstata y cómo había afrontado el que ha sido para él el partido más importante de su vida. Un testimonio personal con el que intentaba ayudar a quienes padecen esta terrible enfermedad. El entrenador de baloncesto, como hizo tantas veces dirigiendo a sus pupilos en la cancha, logró la victoria a base de lucha y espíritu ganador. Con esa mentalidad, debuta en la primera línea de la gestión pública al frente de un área con numerosos e importantes retos por delante como es la educación y que maneja uno de los más altos presupuestos del gobierno regional.

Con una gran capacidad de motivación, como destacan quienes le conocen, Imbroda estará al frente de la Consejería de Educación y Deportes como culminación de una carrera meteórica en la primera línea política, a la que saltó apenas unos meses atrás tras su participación en Málaga en un acto de España Ciudadana como representante de la sociedad civil y tras haber fraguado una estrecha relación con el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera. Poco después, fue el fichaje estrella de la formación naranja para las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre, donde encabezó la candidatura por la provincia.

Oriundo de Melilla, donde nació el 8 de enero de 1961, la trayectoria profesional y personal de Javier Imbroda ha estado siempre muy vinculada a Málaga, donde comenzó su trayectoria como entrenador de baloncesto primero en el Mayoral Maristas y, posteriormente, en el Unicaja. Fue el inicio de una trayectoria que le llevó a entrenar durante 17 temporadas en la ACB (pasando por equipos como el Caja San Fernando e Sevilla, el Real Madrid, el Valladolid y el Menorca) y a la selección española.

Aunque conocido por su faceta deportiva, el currículum de este doctor en Investigación e Innovación Educativa es mucho más amplio. Así, en su faceta de empresario es socio fundador de AMS (Centro médico del ejercicio); Medac (Escuela del Deporte y la Salud); y MCS (Formación para el mundo de la empresa). Junto a ello es 'coaching', conferenciante como el liderazgo, el emprendimiento y las acciones sociales, colabora en prensa y es autor de varios libros como 'Si temes la soledad, no seas entrenador' o 'Entrenar para dirigir'. Además es fundador de la Fundación Javier Imbroda para atender a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.

En 2011 su amigo Damián Caneda, entonces concejal del PP de Turismo y Deportes en el Ayuntamiento de Málaga, le llamó para que formara parte de su equipo y le puso al frente, como cargo de confianza, de la empresa municipal Deportes y Eventos. Aunque su hermano, Juan José es presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla desde 2000, éste el primer contacto con la política para este hombre familiar y amante de la gastronomía andaluza.

Sin embargo, no fue hasta mediados de 2018 y después de que a pesar de ganar la votación no tuvo el apoyo necesario para ser presidente de la ACB, cuando decidió dar el salto a la primera línea política entrando, como independiente, en Ciudadanos. «No soy político,soy un ciudadano preocupado por los problemas de nuestra sociedad, como tantos otros. Mi vida está resuelta por otros caminos. Solo me mueve dar este paso ayudar y colaborar,aportando mis conocimientos y experiencias tras una trayectoria vital a un proyecto con el que me identifico, el deCiudadanos. No traigo una mentalidad destructiva ni sectaria como desafortunadamente reina en nuestra política. No soy así», escribió en una carta para argumentar el paso dado.

En el proceso interno de primarias se impuso a los otros aspirantes (Emilio Utrabo y David Santos) para encabezar la candidatura de Ciudadanos por Málaga a las elecciones del 2-D. Su partido logró duplicar los escaños por la provincia y ahora su figura política da un paso más al convertirse en uno de los cinco elegidos por la formación naranja para sentarse en el consejo de gobierno para hacer equipo con los consejeros del PP.

«Andalucía es la mejor tierra del mundo para vivir y para desarrollar tu talento, y lo digo con conocimiento de causa, pero necesita de nuevas ideas, un nuevo impulso liderado por un proyecto como Ciudadanos, abierto, moderno, reformista, solidario, ilusionante. Ese es el camino que emprendo», escribió Imbroda en la carta donde justificó su entrada en Ciudadanos. Ahora, desde el poder tiene la oportunidad de poner en práctica su proyecto.