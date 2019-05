Imbroda denuncia que han encontrado 2.742 actuaciones educativas sin hacer El consejero anuncia un plan plurianual para hacer frente a esta situación, que se ha dejado sin ejecutar 835 millones de euros JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Jueves, 23 mayo 2019, 00:02

Un total de 2.742 actuaciones prioritarias en infraestructuras educativas sin ejecutar desde 2006 con una inversión valorada en 835 millones. Eso es lo que se ha encontrado la Consejería de Educación y Deporte, según denunció ayer su titular, Javier Imbroda, en su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz. El consejero cifró en 1.363 las obras pendientes sin acometer desde 2016, con una cuantía de 330,6 millones de euros y, lo más grave, es que una parte importante de estas intervenciones son de imperiosa necesidad. En concreto, una de cada tres de estas obras pendientes en infraestructuras educativas desde 2016 es de extrema urgencia, según se refleja en el informe de evaluación elaborado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Estas actuaciones de emergencia son de diversa naturaleza y van desde reposiciones de cubiertas o reforzamiento de muros de contención en los centros escolares hasta la eliminación de barreras arquitectónicas o adecuación de los espacios para atender las necesidades de adaptación del alumnado con necesidades educativas especiales.

Imbroda reconoció la dificultad para afrontar a corto plazo estas necesidades en infraestructuras ya que si se tienen en cuenta los plazos actuales de los procedimientos de obras se necesitarán hasta 15 años para poder llevar a cabo todas estas actuaciones sin ejecutar. Para hacer frente a ello, anunció que su departamento va a elaborar un plan plurianual para el que se buscarán fondos para su financiación, incluso procedentes de la UE y para ello se está ya en conversaciones con la Consejería de Economía. El plan fijará las prioridades de actuación para que el gasto sea realista y más eficaz y eficiente y recogerá, además de las necesidades de los centros educativos de manera realista, las nuevas líneas estratégicas de la Consejería como el impulso de la Formación Profesional en todas las modalidades o la ampliación del Bachillerato Internacional.

El consejero ofreció detalles sobre las necesidades de estas mejoras en infraestructuras por provincias, siendo Málaga y Sevilla las que aglutinan un mayor volumen de obras por ejecutar. Málaga es la provincia líder en estas necesidades, con un total de 455 actuaciones sin ejecutar por valor de 143,48 millones de euros, seguida de Sevill,a 298 con un coste de 73,63 millones. En el caso de Almería son 192 actuaciones por un valor de 39,37 millones; Cádiz 38 con un coste de 5,35 millones; Córdoba 109 por un valor de 19,96 millones; Granada, 160 obras pendientes con un coste de 31,01 millones; Huelva, 22 por un valor de 2,77 millones y Jaén tiene pendientes 89 actuaciones valoradas en 15,01 millones de euros.

El consejero reconoció las dificultades financieras para afrontar este déficit de infraestructuras pero criticó que la agencia destinada a ejecutar estos proyectos no haya destinado los pocos recursos de los que disponía a estas actuaciones prioritarias. La agencia cuenta con un presupuesto para gastos de algo más de 551 millones de euros, de los cuales 372,5 millones -el 73%- corresponden al pago de servicios que no tienen que ver con obras y equipamientos y que se refieren a comedor escolar, aula matinal o bonificaciones a las familias del primer ciclo de Infantil. Además, de este presupuesto de la agencia prácticamente 40 millones al pago del personal, que evidentemente no se corresponde con gastos en infraestructuras como tales, según el consejero. Por tanto, el presupuesto disponible para inversiones en infraestructuras recogido en la última memoria de la agencia es tan solo de 138,5 millones de euros, un 27,1% del total, lo que supone una inversión anual por centro de 24.750 euros.

Agilizar las obras

Javier Imbroda anunció que su departamento está trabajando para agilizar las obras pendientes con la simplificación de los procedimientos para que el plazo actual para la tramitación de las obras, que se sitúa entre los 6 y 9 meses, se puedan reducir a una semana. La Consejería tiene previsto reforzar el número de visitas que el personal de agencia realiza a los centros para revisar la prestación de servicios complementarios, ya que anualmente la Junta puede estar perdiendo más de nueve millones en servicios no recibidos, según los estudios realizados. Se trata de velar por la prestación adecuada de estos servicios de aula matinal, comedor escolar y también de las actividades extraescolares, que actualmente no tienen ningún tipo de inspección.

La exposición de Javier Imbroda sobre la situación de infraestructuras educativas elevó la intensidad en la intervención de los grupos de la oposición, especialmente de la portavoz del PSOE-A, Angeles Férriz, con la que sostuvo un tenso debate dialéctico en el que incluso tuvo que intervenir el presidente de la comisión para llamar la atención a la diputada socialista.