Huelga de estudiantes este martes 28 de octubre contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

El Sindicato de Estudiantes convoca a los alumnos de la ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» ese día en solidaridad con la familia de la joven

E. PRESS

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:52

Comenta

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil este martes, 28 de octubre, contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña, la menor ... que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. En concreto, ha llamado a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» ese día en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán «a las 12.00 horas en todas las ciudades». En Málaga el punto de encuentro de la protesta será la céntrica plaza de la Constitución. Hay que recordar que los alumnos en cursos inferiores a 3º de Secundaria, es decir los de 1º y 2º de la ESO necesitan una autorización de sus padres o tutores legales para poder ejercer la huelga.

