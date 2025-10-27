Huelga de estudiantes este martes 28 de octubre contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil este martes, 28 de octubre, contra el 'bullying' tras el caso de Sandra Peña, la menor ... que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla. En concreto, ha llamado a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a «llenar las calles» ese día en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán «a las 12.00 horas en todas las ciudades». En Málaga el punto de encuentro de la protesta será la céntrica plaza de la Constitución. Hay que recordar que los alumnos en cursos inferiores a 3º de Secundaria, es decir los de 1º y 2º de la ESO necesitan una autorización de sus padres o tutores legales para poder ejercer la huelga.

En concreto, la organización exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto --centro en el que estudiaba Santa-- y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.

A su vez, reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. «Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos», ha recalcado.

Asimismo, demanda una educación libre de discursos de odio. Según dice, «la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas». «Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo», ha subrayado.

En el marco de la convocatoria, el Sindicato de Estudiantes ha enviado su apoyo a la familia y a los conocidos de Sandra y ha señalado que «su pérdida pudo haberse evitado». Desde su punto de vista, hay «responsables muy concretos» en este caso, la dirección del colegio --que no activó el protocolo antiacoso «para proteger el 'buen nombre' del colegio y su negocio-- y la Iglesia Católica --que »barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública«.

A su vez, la organización culpa a la Junta de Andalucía, que a su juicio «mantiene el concierto público con la Fundación Educativa Mary Ward, responsable de las Irlandesas de Loreto» y «desmantela la educación pública y niega los recursos materiales y humanos que necesitan los institutos para acabar con el acoso». «Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos», ha lamentado.

El sindicato extiende esta queja a los responsables educativos en el Gobierno central y en todas las comunidades autónomas: «No hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes, no hay dinero para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de la sanidad y la educación», ha destacado.

EP