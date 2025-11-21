Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Hombre, no voy a estar triste...», las palabras del alcalde de Fines al conocer su puesta en libertad

N. ESCÁMEZ

almería.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Siguiendo el paso de su abogado y con gesto serio, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, fue el primero en abandonar la Ciudad de la ... Justicia tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital en torno a las 12.30 horas. «No es momento de hablar», dijo a su salida ante los medios de comunicación el primero de los cinco detenidos en la segunda fase del 'Caso Mascarillas', toda vez que dejó claro cómo se encuentra: «Estoy bien».

