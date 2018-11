Su hermano le planteó que no se presentara por Cs Lunes, 5 noviembre 2018, 00:06

El presidente de la Ciudad Autónoma y del PP de Melilla, Juan José Imbroda, ha desvelado que fue él quien planteó a su hermano Javier «que no se presentara por Ciudadanos (Cs) en Málaga» en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, donde será el cabeza de lista de la formación naranja por dicha provincia. Así lo indicó Juan José Imbroda en su cuenta de Twitter, en el que afirma que «el PP no fue el que quiso que no se presentara por Cs en Málaga mi hermano Javier». «Fui yo, el que se lo planteé», asevera, agregando que el argumento es «fácil»: «Te vas a un partido que ha sostenido al PSOE andaluz, el de los EREs».