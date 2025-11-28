Moreno sale con semblante ganador

Juanma Moreno terminó la semana con cara de satisfacción. Después de dos días de intervenciones intensas y por momentos impregnadas de una agresividad que ya ... ha pasado a formar parte del paisaje del Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta terminó el debate sobre el estado de la Comunidad con la sensación de haberlo ganado.

No se puede decir que exista una medida que permita determinar quién resulta vencedor de un debate, ya sea éste electoral o parlamentario, pero si lo que se miden son sensaciones y expectativas confirmadas o defraudadas, sí se puede concluir que el presidente de la Junta ha salido del debate sobre el estado de la Comunidad mejor que como entró.

En primer lugar, porque el peligro era mayúsculo. Moreno tomó riesgos al elegir la fecha para este debate, que por reglamento debía celebrarse obligatoriamente antes de fin de año, lo que hubiera permitido colocarlo en días más cercanos a la Navidad cuando el público está más pendiente de otros menesteres. Por el contrario, la celebración del debate se comunicó el mismo día en que saltó el escándalo de corrupción en la Diputación de Almería, con la crisis de los cribados aún viva y el Gobierno andaluz en el momento más difícil de la legislatura.

En la Junta decidieron hacerlo antes de que finalizara noviembre porque estaban convencidos de que podían ganarlo. Su sensación al terminar la sesión era que no se equivocaron.

Primero, porque más allá del recorrido judicial que pueda tener el asunto, si es que lo tiene, políticamente la crisis de los cribados ya parece amortizada. Todas las mujeres afectadas por el fallo ya han sido sometidas a las pruebas complementarias y las nuevas medidas sobre cribados anunciadas durante el debate ponen el broche desde el punto de vista de la gestión. Según los cálculos del Gobierno, no han sufrido desgaste por este asunto si como desgaste debe entenderse una trasvase de la intención de voto a otro partido. Lo que sí perciben, es una radicalización de las posturas de la oposición de izquierdas y una sobreactuación que no ha hecho otra cosa de debilitar al PSOE, lo que ha coincidido con el regreso de Antonio Maíllo a la política andaluza y el consecuente refuerzo del espacio liderado por Izquierda Unida.

En segundo lugar, porque el otro gran foco de desgaste, el `caso mascarillas´que estalló en Almería, ha quedado relegado a un segundo plano en la opinión pública con la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. Pero sobre todo, Moreno se ve como ganador del debate porque en su momento de mayor debilidad no ha sido posible visibilizar una alternativa en la oposición.

La candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, dejó pasar la oportunidad de presentarse en el Parlamento de Andalucía en una de las jornadas más importantes del año -Maíllo sí asistió en el primer día del debate desde la tribuna reservada a los invitados-, seguramente impedida por sus obligaciones como vicepresidenta del Gobierno. Esa ausencia hizo evidente su condición de candidata a tiempo parcial y frustró una oportunidad inmejorable para ser visibilizada como alternativa a Moreno.

Hace ya tiempo que en el Gobierno andaluz han dejado de ver a la vicepresidenta como una amenaza y empiezan a calibrar su llegada a la política autonómica como una mera maniobra de Pedro Sánchez para controlar las tormentas internas que inevitablemente sufrirá el PSOE a medida que los casos que cercan al presidente sigan avanzando en los tribunales.

Y a ello se suma que la aparente fortaleza demoscópica de Vox pese a que puede suponer una amenaza para la mayoría absoluta del PP, también debilita al PSOE como eje de una alternativa de gobierno. Hay provincias en las que los socialistas podrían estar enfrentándose a la posibilidad de quedar relegados a una tercera posición.

La otra noticia del debate ha estado en el evidente apaciguamiento en el tono del portavoz de Vox, Manuel Gavira, a la hora de dirigirse al presidente de la Junta, que hasta se vio obligado a modular su respuesta. El tiempo dirá si este cambio refleja una nueva estrategia de cara a la campaña en el intento de seducir a la porción del electorado en el que comparten simpatías o ha sido una simple pausa ante los choques que se avecinan.