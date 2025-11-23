Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras salir en libertad.
Política andaluza

Después de los cribados, Almería

Mirada periférica ·

Juanma Moreno abordará el debate del estado de la comunidad en su momento más difícil de la legislatura y con las elecciones ya en el horizonte

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

El Parlamento de Andalucía celebrará los próximos jueves y viernes el debate sobre el estado de la comunidad y el primer vaticinio es que esperan ... dos días de bronca monumental. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había adelantado días atrás que antes de fin de año tendría lugar este debate, pero el anuncio sobre las fechas concretas se produjo el día siguiente de la detención en Almería del presidente de la Diputación y de otros destacados dirigentes del Partido Popular. No puede decirse que Juanma Moreno haya creído que hubiera una manera más adecuada de afrontar este crisis política que dando la cara.

