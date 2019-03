«Me gustaría llegar a la tasa de paro previa a la crisis, pero sobre otras bases»

-Los sondeos coinciden en ascenso del PSOE y estancamiento de Cs, pero el PP también les busca¿Se apunta a un hipotético pacto PSOE-Cs?

-Me remito a la posición de la dirección de Cs, y sólo le puedo decir que espero para mi país un gobierno centrado, sensato y razonable que nos situé en una senda de crecimiento y empleo, y eso lo pueden cumplir varios partidos.

-Ha fichado para su equipo a profesionales con curriculums solventes. ¿La idea de servicio público ha pesado entre los profesionales que ha contratado o forma parte de la literatura?

-Permítame que le diga que muchos andaluces perciben a este Gobierno con nuevas ideas después de 37 años del PSOE. Yo no me las doy de nada, ni soy nadie, pero cuando miro mi pasado y mi curriculum, no puedo estar descontento. He trabajado en las universidades de Berkeley, Nueva York, en Telefónica, ahora estaba como profesor en el IE Business. Pienso que los que trabajan conmigo y han visto mi currículum ha dicho: con alguien así yo quiero trabajar.

-La tasa de paro en Andalucía está en el 22% ¿Con qué porcentaje firmaría al final de la legislatura?

-Hacer previsiones es muy complicado con un entorno macroeconómico como el actual. No es fácil crecer así, pese al comportamiento magnífico en exportación, pero con consumo, gasto público e inversión bajando. A cuatro años vista es muy complicado. Aunque la econometría permita modelos muy precisos, si tengo el análisis de 20 expertos y calculo la media entre ellos sería mejor que el mejor modelo. Andalucía tiene una tasa de paro estructural muy elevada, pero aprovechando mejor las oportunidades internas esa tasa bajaría. Si fuéramos capaces de terminar con una tasa del 8 por ciento como antes de la crisis, sobre bases sóllidas que no sean el 'boom' inmobiliario y el frenesí de crédito, ese sería el escenario al que me gustaría llegar.