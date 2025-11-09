Una gran bola de fuego cruza Andalucía y se deja ver en toda España

Una nueva bola de fuego se ha dejado ver en el cielo de Andalucía. En esta ocasión «multitud de personas» la vieron cruzar este sábado ... a las 20.26 horas por las provincias de Jaén y Córdoba, según detalla el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART.

Concretamente, esta bola de fuego fue generada por una roca procedente del cometa 2P/Encke que entró en la atmósfera a 106.000 kilómetros por hora.

Identificado con el código #SWEMN20251108_192615, debido a la gran luminosidad del bólido se pudo ver desde casi toda España. La bola de fuego se inició a 104 kilómetros de altitud sobre Peal de Becerro (Jaén) y finalizó a 60 kilómetros de altura sobre Santa Cruz (Córdoba).