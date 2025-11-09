Una gran bola de fuego cruza Andalucía y se deja ver en toda España
La roca entró en la atmósfera a 106.000 kilómetros por hora
Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:30
Una nueva bola de fuego se ha dejado ver en el cielo de Andalucía. En esta ocasión «multitud de personas» la vieron cruzar este sábado ... a las 20.26 horas por las provincias de Jaén y Córdoba, según detalla el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART.
Concretamente, esta bola de fuego fue generada por una roca procedente del cometa 2P/Encke que entró en la atmósfera a 106.000 kilómetros por hora.
Identificado con el código #SWEMN20251108_192615, debido a la gran luminosidad del bólido se pudo ver desde casi toda España. La bola de fuego se inició a 104 kilómetros de altitud sobre Peal de Becerro (Jaén) y finalizó a 60 kilómetros de altura sobre Santa Cruz (Córdoba).
