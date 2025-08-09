Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, esta semana en San Fernando (Cádiz). NACHO FRADE / EUROPA PRESS

El Gobierno publica en el BOE la orden de las ayudas a Doñana

Los agricultores que se acojan a los planes para renaturalizar explotaciones de regadíos podrán cobrar hasta 200.000 euros

SUR

sevillA.

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la ... que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal. Esta orden regula las ayudas a los agricultores del entorno de Doñana, las cuales se concretarán definitivamente en la convocatoria de finales de agosto.

