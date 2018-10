El Gobierno pasa por Sevilla sin aprobar medidas relevantes para Andalucía

Una conversación de dos horas muy «productiva»

La nota del Gobierno andaluz remitida a los medios subraya el tiempo de dos horas que Pedro Sánchez y Susana Díaz estuvieron conversando en una de las salas de San Telmo. Las fuentes consultadas insisten en que la reunión fue cordial. Tampoco niegan que hablaran de algo más que del plan de empleo, los destrozos por las lluvias y las inversiones futuras. El encuentro se produce en víspera de que el comité director andaluz ratifique hoy las listas al Parlamento, en las que no hay sanchistas en puestos de salida. Los previsibles resultados de las elecciones andaluzas , los posibles pactos postelectorales y Cataluña pudieron estar en la conversación de los mandatarios. La valoración de la reunión por parte de Sánchez no se conoce. No la hubo. Por parte de Díaz, sí. En Twitter la calificó de «productiva» y en la nota de «muy satisfactoria».