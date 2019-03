Un gobierno a la expectativa

El bipartito PP-Cs está edificando su gobierno con un listón muy alto de expectativas, lo cual no está mal, sino todo lo contrario. Solo que cuando las expectativas que generan son muy altas y con fechas, las exigencias van a ser en la misma medida. A finales de abril se le acaba el estado de gracia de los cien días que, según la cortesía política tradicional, suele darse a un gobierno en ciernes. En el bipartito hay la sensación de que ni esos cien días se le está dando por la oposición. En realidad la oposición, sobre todo el PSOE, anda desesperada porque su único cometido por ahora es ir a la defensiva con los ataques del propio gobierno a la herencia recibida. También esta estrategia de levantar alfombras para hacer oposición a la oposición deberá tener su fecha de caducidad. Por lo de las expectativas, digo.

Un ejemplo de cómo las expectativas pueden hacer aguas se ha producido esta semana con la dimisión forzada del delegado de Empleo y Economía en Málaga, Luis Hernández Guijarro, al destaparse que poseía sociedades pantalla en el paraíso fiscal de Panamá. Tener sociedades en Panamá no es ilegal si cumplen las normativas, solo que va contra la ética predicada por Ciudadanos. Un partido que ha acuñado como lema a su entrada a la Junta: «¡Se acabaron los chiringuitos del PSOE!». Si hubiera continuado Guijarro, el imaginario popular hubiera añadido otro: «¡Empiezan los nuestros!». Por ello hay que reconocer como acertada la rápida reacción de Juan Marín, un político sin pelos en la lengua que comienza sus reflexiones con «ustedes ya saben lo que yo pienso...» para largar el mensaje a Guijarro que lo mejor era dimitir antes que se le cesara.

Hay que recordar que la primera interpelación del líder nacional Albert Rivera recién entrado en el Congreso como diputado fue para pedir explicaciones al Gobierno de Rajoy sobre una sociedad en Panamá del exministro José Manuel Soria. Este también defendía que no hacía nada ilegal, pero Panamá es un paraíso fiscal donde se paga menos impuestos. Una cosa es que se rebajen aquí los impuestos, y todos encantados, y otra irnos y no pagar nada. Y eso en un ministro o en un cargo de la Junta del nivel que sea es escandaloso, máxime si lleva las materias de industria, como Soria, o las de empleo y economía, como Guijarro. Soria tuvo que dimitir por las presiones, entre otros, de Ciudadanos.

El cese de Guijarro se produce al final de una semana en la que el Parlamento ha constituido la comisión de investigación de la Faffe, la fundación creada para la formación en el empleo en la etapa socialista. Tan mal olía aquella fundación que fue el propio PSOE el que la cerró en 2011, solo que la Cámara de Cuentas primero y la Guardia Civil después han destapado tejemanejes vergonzosos, como los del pago de prostíbulos con tarjetas públicas, que no deben quedar sin responsabilidades. La comisión solo debe ceñirse a las políticas y con precisión. Acabaría sin credibilidad si se convirtiera en un ajuste de cuentas al PSOE en general por estar este partido en minoría en la Cámara. Aquí cabe otro apunte, Cs se arrogó, y consiguió, el derecho a presidir la comisión por no tener mochila de corruptelas o tejemanejes. Marín no podía hacer otra cosa que obligar a dimitir al delegado de Málaga, por si acaso.

Las expectativas también se ponen a prueba con el plan de choque contra las listas de espera. El consejero «campechano», como le llama la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, puso como fecha del arranque del plan en diez hospitales este lunes 1 de abril. Quizás Jesús Aguirre no recordaba que las cosas de palacio van despacio y dar una fecha ha sido siempre un error de cálculo político. Ahí están los ejemplos de los metros y los AVE. A partir de la fecha de caducidad, el verbo del titular será siempre «se retrasa». Salud tiene de plazo hasta hoy mismo para avanzar cuál es su plan concreto, no su plan de intenciones, que quedó muy claro con las explicaciones del consejero: quirófanos abiertos por la tarde y los sábados y sobresueldos a los equipos, además de derivar a la privada como ya se venía haciendo. En Granada, por ejemplo, los sanitarios no tenían idea de quiénes ni cómo ni cuándo este pasado viernes.

El bipartito debería acordarse de aquel dicho popular sobre que el buen paño en el arca se vende. Lo normal es que no pueda ponerse en marcha un plan de dicha envergadura en solo un mes en todos los hospitales; como tampoco entra dentro de lo lógico una auditoría en 45 días; o 21 medidas en cien días antes de la auditoría y cuando la liquidez está en tenguerengue, según las denuncias que a diario hacen los consejeros en sus comparecencias.

Anunciar una medida no es computarla como si ya se hubiera hecho. El infierno político está lleno de buenas intenciones. Es más fácil y creíble decir la verdad: Este es un gobierno en construcción y necesita tiempo para poner en marcha su propio proyecto; La Junta sigue funcionando porque cuenta con 270.000 empleados públicos para ello, una argamasa de 300 leyes y decretos en los que ampararse y 34.000 millones de euros de presupuesto. Vender lo del caos antes de mi como justificación es una trampa a la larga. La gente sabe lo que hay y lo que no hay y no tardará en pedir explicaciones.