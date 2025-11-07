Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Explotación avícola. SUR

El Gobierno confina explotaciones avícolas en 197 municipios andaluces por la gripe aviar

Esta medida medida preventiva se activará el lunes para frenar el incremento de casos e incidirá en evitar el contacto con las aves silvestres, propagadoras del virus con los flujos migratorios

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:22

El Gobierno confinará explotaciones avícolas en 197 municipios de Andalucía como medida preventiva para poner freno a la propagación del virus de la gripe aviar ... ante el aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa en los últimos días, especialmente en aves silvestres.

