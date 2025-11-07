El Gobierno confina explotaciones avícolas en 197 municipios andaluces por la gripe aviar

El Gobierno confinará explotaciones avícolas en 197 municipios de Andalucía como medida preventiva para poner freno a la propagación del virus de la gripe aviar ... ante el aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa en los últimos días, especialmente en aves silvestres.

Esta medida de refuerzo preventivo ha sido acordada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y entrará en vigor el próximo lunes ante el temor de un incremento de los casos por los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas. Este confinamiento se aplica a las explotaciones de aves de corral en zonas de especial riesgo, con muchas áreas afectadas en Andalucía por el gran flujo migratorio aves que registra.

De hecho, Andalucía es la tercera comunidad más afectadas por este encierro preventivo de instalaciones avícolas, solo superada por Castilla y León, con 250 municipios afectados, y Cataluña con 224. Le siguen la Comunidad Valenciana con 138, Aragón con 128 y Extremadura con casi un centenar. Las que menos riesgo presentan son Canarias, La Rioja y Asturias, que no superan la decena de localidades que tendrá que confinar a las aves en sus instalaciones.

El Ministerio toma esta decisión e acuerdo con las comunidades autónomas para activar así la totalidad de las medidas de protección frente a la gripe aviar que se contemplan legalmente, con obligaciones y restricciones en las zonas de especial riesgo y vigilancia que incluyen la pohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

El departamento que dirige Luis Planas prohíbe también criar aves de corral al aire libre, aunque cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En estos casos, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Otra de las medidas es la prohibición de dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus. Para evitar los contagios, los depósitos de agua situados en el exterior para facilitar el bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres para evitar el contagio.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidas las ferias ganaderas, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.

Para el resto del territorio, el Ministerio de Agricultura ha puesto de relieve la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva, y notificar cuanto antes cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

Por último, tamibén se recuera a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad animal, que impulsen otras medidas complementarias si lo creen necesario para reforzar la protección contra esta enfermedad y evitar así su propagación.