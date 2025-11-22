García, tras su detención: «Confíen plenamente en mi inocencia, la verdad siempre prevalecerá»

El ya expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, hizo públicas sus primeras palabras ayer viernes, a través de sus redes ... sociales, tras su detención el pasado martes en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería. «Hoy asumo una difícil decisión con la firmeza de quien sabe que ha actuado siempre con integridad. Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería por encima de cualquier otro propósito», manifestó.

Así habló tras presentar la mañana de este viernes, oficialmente, su renuncia al cargo que ostentaba en la institución supramunicipal almeriense desde las pasadas elecciones municipales.

«Lo más importante es el nombre de mi provincia y de la institución que he tenido el honor de presidir. Por mucho que intenten poner en duda mi honestidad, confíen plenamente en mi inocencia porque la verdad siempre prevalecerá», apeló a la ciudadanía almeriense. «Me siento orgulloso de haber formado parte de los proyectos que han hecho crecer a nuestra tierra y de haber impulsado iniciativas que han sido un referente para otras instituciones y provincias. Y para ello, he contado con un equipo formado por personas trabajadoras, leales y entregadas a los intereses de la provincia de Almería. Gracias a todos y cada uno de vosotros», ha exhortado, al tiempo que ha declarado estar «convencido de que el Partido Popular va a seguir liderando acciones que asegurarán el desarrollo y la prosperidad de nuestra tierra con políticas centradas en las personas que han llevado a Almería a ser el referente que es hoy».

«Ha sido un auténtico honor defender los intereses de mi tierra y trabajar por los 103 municipios. Gracias a todas las personas y entidades que me han hecho sentir el orgullo de ser almeriense. En mi recuerdo guardaré siempre esta gran experiencia a la que he dedicado más de la mitad de mi vida. Me acompañará el valioso ejemplo de aquellos hombres y mujeres que, con sacrificio, entrega y pasión, han hecho de Almería la tierra próspera que es hoy a la que le espera un prometedor futuro y que me sirve de inspiración para, como hicieron ellos, convertir la adversidad en una nueva oportunidad. Gracias a todos», concluyó.