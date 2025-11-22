Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

García, tras su detención: «Confíen plenamente en mi inocencia, la verdad siempre prevalecerá»

M.C. CALLEJÓN

almería.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El ya expresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, hizo públicas sus primeras palabras ayer viernes, a través de sus redes ... sociales, tras su detención el pasado martes en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería. «Hoy asumo una difícil decisión con la firmeza de quien sabe que ha actuado siempre con integridad. Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempañado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería por encima de cualquier otro propósito», manifestó.

