Un frente atlántico activará este miércoles el primer aviso por fuertes lluvias para Andalucía

Llegan nuevas lluvias a Andalucía. Y la previsión apunta a que serán una constante durante toda la semana, que se avecina pasada por agua. Como ... explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta oficial en X, este martes llega un frente atlántico a la parte más occidental de la comunidad, «dejando algunas precipitaciones al final del día». Y añade: «Mañana miércoles seguirá avanzando hacia el este y dejando más lluvias, sin afectar al extremo oriental». Por ahora, el organismo ha activado ya un primer aviso amarillo en la región que afectará a Huelva. La advertencia estará vigente hasta las 18 horas en el litoral, Andévalo y Condado y en la zona de la sierra de Aracena. Se prevén acumulados de hasta 15 litros en una hora.

Este miércoles Aemet pronostica para Andalucía, «cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas en la mitad occidental, sin descartar que sean persistentes u ocasionalmente fuertes en el tercio occidental». Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la vertiente atlántica y las máximas en descenso, localmente notable en el interior. Además, soplarán vientos flojos variables.

«La segunda semana de diciembre arranca con un patrón inestable que repartirá precipitaciones por buena parte del país. La sucesión de varios frentes asociados a borrascas atlánticas va a devolver la inestabilidad a nuestra geografía», señalan desde el portal especializado Meteored.

Dicho escenario comenzará desde este mismo martes. «Según el modelo europeo, las lluvias podrán ser moderadas. Durante la tarde los chubascos alcanzarán el centro y el suroeste peninsular, pudiendo llegar a los 20litros en puntos de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba», sentencian desde Meteored.

El experto en meteorología José Luis Escudero, coincide con dicha previsión. «Un frente estacionario regará las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba el miércoles, que serán las más beneficiadas dicha jornada», recoge en su blog 'Tormentas y rayos'. Cara a final de semana, precisa: «El jueves sabremos con más seguridad cómo evolucionará la vaguada y dónde se cerrará para ver la ubicación de la dana. De cumplirse los modelos, en esta ocasión, la provincia de Málaga sería la más beneficiada con los acumulados de lluvias».