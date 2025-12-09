Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un frente atlántico activará este miércoles el primer aviso por fuertes lluvias para Andalucía

La advertencia de Aemet estará vigente hasta las 18.00 horas ante la previsión de acumulados de hasta 15 litros

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:49

Llegan nuevas lluvias a Andalucía. Y la previsión apunta a que serán una constante durante toda la semana, que se avecina pasada por agua. Como ... explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su cuenta oficial en X, este martes llega un frente atlántico a la parte más occidental de la comunidad, «dejando algunas precipitaciones al final del día». Y añade: «Mañana miércoles seguirá avanzando hacia el este y dejando más lluvias, sin afectar al extremo oriental». Por ahora, el organismo ha activado ya un primer aviso amarillo en la región que afectará a Huelva. La advertencia estará vigente hasta las 18 horas en el litoral, Andévalo y Condado y en la zona de la sierra de Aracena. Se prevén acumulados de hasta 15 litros en una hora.

