La Fiscalía andaluza destaca el incremento de accidentes laborales en el campo y la construcción en el último año

Los accidentes mortales en el tajo han aumentado en las provincias de Málaga, Sevilla, Almería, Huelva y Jaén

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:09

La Fiscalía Superior de Andalucía ha destacado el aumento de accidentes laborales registrados en la comunidad en el último año, especialmente en el campo y ... la construcción. Extremo este último que ha vinculado con las condiciones de trabajo en ambos sectores.

