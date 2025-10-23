Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una paciente se someta a una mamografía.
Sanidad

La Fiscalía de Andalucía abre diligencias por el cribado del cáncer de mama

El Ministerio Público pide a la Junta que informe de los hechos y las medidas adoptadas para reparar el daño y prevenir casos similares

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:35

Comenta

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía, con sede en Granada, ha emitido un decreto este jueves de apertura de diligencias sobre la crisis en ... el programa de cribado de cáncer de mama. El Ministerio Público andaluz, con sede en Granada, ha tomado esta decisión tras recibir diversas denuncias relacionadas con esta prestación sanitaria y que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

