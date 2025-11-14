Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía celebrará los exámenes de la PAU los días 2, 3 y 4 de junio de 2026

El 30 de junio y 1 y 2 de julio serán los exámenes de la edición extraordinaria

E. Press

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:56

Los estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 de ... la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria, fijándose para el 30 de junio y 1 y 2 de julio los exámenes de la edición extraordinaria. Así se recoge en el acuerdo adoptado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía y publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

