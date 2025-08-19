El fallecimiento de un hombre en Córdoba eleva a ocho las muertes por golpe de calor

Un hombre de 77 años de edad murió en la localidad cordobesa de La Rambla por un golpe de calor después de haber sido ingresado ... el pasado domingo en el Hospital de Montilla.

La nueva víctima de la ola de calor que sufre toda España durante los últimos días perdió la vida «tras haber estado expuesto a altas temperaturas en la vía pública mientras paseaba», según informó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que ha detallado que «ya presentaba patología de base, estando clasificado dentro del grupo de riesgo 1, por sus factores de riesgo individuales».

El domingo pasado cuando se produjo el fallecimiento las temperaturas en Andalucía alcanzaron máximas de 45 grados. Con esta nueva víctima mortal son ya ocho las muertes registradas en Andalucía por golpe de calor desde que se activó el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025 el pasado 16 de mayo.

Los fallecidos hasta ahora son un hombre 58 años de edad en Córdoba, un hombre de 75 años en Córdoba, un hombre de 86 años en Almería, un hombre de 33 años en Huelva, otro de 72 años en Córdoba, uno de 22 años en Jaén y una mujer 61 años en Cádiz.

De esta forma, la mayoría de los fallecidos por las altas temperaturas este verano fueron varones y la mayor parte tenía patologías previas. Además, la mitad de ellos fallecieron mientras estaban trabajando a la intemperie cuando sufrieron del mortal golpe de calor.

A falta de mes y medio para que concluya el periodo de aplicación del Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas, este verano ya ha superado al del año pasado, que finalizó el 30 de septiembre con 17 fallecidos; supera el de 2022, cuando fueron 20, y se acerca al más letal desde que hay registros, el de 2023, cuando murieron 24 personas por golpes de calor.

Por comunidades autónomas, Andalucía lidera esta lista trágica con ocho fallecidos por golpes de calor, seguida de la Comunidad Valenciana con cinco, tres en Cataluña, Extremadura y Aragón y un muerto en Baleares.