Fallece una mujer al saltar de un piso cuando escapaba del fuego en Alcalá de Guadaíra

Una mujer falleció ayer cuando saltó del piso donde residía cuando intentaba escapar del fuego que se produjo en el mismo en la localidad sevillana ... Alcalá de Guadaíra, según informó el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La mujer se precipitó desde un segundo piso hasta al suelo cuando huía de las llamas a través de las ventanas. En este incendio también resultó herido un hombre que logró salvar la vida gracias a que se agarró a un aparato de aire acondicionado de la fachada.

El herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, mientras que otras dos personas recibieron asistencia médica en el mismo lugar de los hechos.

El teléfono de emergencias 112 alertó a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, Policía Nacional y Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 tras recibir una treintena de avisos por este suceso.

En esas llamadas los alertantes indicaban que había un incendio en un segundo piso de la calle Arquitecto Aníbal González de Alcalá de Guadaíra y resaltaban que había dos personas heridas que estaban intentado huir de las llamas saltando por las ventanas.

El centro coordinador de emergencia desplazado al lugar del siniestro desplegó un hospital de campaña en la zona y fueron enviadas además tres UVIS móviles.

Los bomberos y los sanitarios desplazados no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer, que decidió precipitarse al vacío desde la segunda planta antes de se presa de las llamas.