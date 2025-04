Fallece un bebé en Roquetas por una circuncisión clandestina

Un hombre ha sido detenido y encarcelado en la ciudad almeriense de Roquetas de Mar por ser el presunto autor de una circuncisión clandestina a ... un bebé de 40 días que le provocó la muerte. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Roquetas ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para este supuesto curandero o falso médico que llevó a cabo la intervención de forma ilegal.

Este juzgado ha tomado declaración también a los padres del bebé, a los que ha dejado en libertad pero bajo investigación tras tomarle declaración. En concreto, el padre contestó a las preguntas formuladas por el juez, pero no así la madre del bebé fallecido, que no pudo responder por no encontrarse bien para ello.

Los hechos se produjeron el pasado domingo en el domicilio familiar y el titular del juzgado tiene abierta diligencias por la presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, por el que se investiga a los tres implicados.

Según fuentes judiciales, no se descarta que a los investigado se le pueden imputar otros delitos en el marco del proceso, ya que el autor material de la intervención habría asumido funciones médicas sin ningún tipo de título habilitante y sin las condiciones necesarias para realizar esta intervención al bebé.

La intervención había sido acordada tras contactar los padres del menor con el supuesto curandero, todos de origen maliense, con el objetivo de practicarle al bebé la citada circuncisión ritualizada en el domicilio de los progenitores, según los primeros datos de la investigación.

Al agravarse el estado de salud del bebé tras la intervención realizada, los padres optaron por trasladarlo rápidamente hasta el servicio de urgencias del centro de salud ubicado en la Avenida Reino de España de Roquetas de Mar, donde solicitaron auxilio.

Los sanitarios intentaron salvarle la vida sin éxito ante la gravedad que presentaba el pequeño, por lo que activaron el protocolo judicial que dio lugar a la detención de los padres y el responsable de la circuncisión.