Exviceconsejera de Empleo denuncia presiones del PP en el Gobierno con Cs Isabel Balbín. / Archivo Los populares desmienten estas injerencias y asegura que hay un único gobierno que trabaja de forma conjunta JOSÉ LUIS PIEDRA Martes, 6 agosto 2019, 16:56

La exviceconsejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Isabel Balbín, ha denunciado las enormes presiones del PP en el seno del Gobierno andaluz las que le llevaron a abandonar su cargo, desmintiendo así que se haya marchado por motivos personales, según la versión oficial. Así lo cuenta en redes sociales la hasta finales de julio número dos de Empleo, que se ha dado de baja también como militante de Ciudadanos por sus discrepancias con su partido y por las presiones del PP en su antigua Consejería que, a su juicio, está dirigida por los populares.

Balbín puso de relieve que su cese se decidió en febrero por «las enormes presiones recibidas y ante la despreocupada inacción o quizás impotencia de los principales dirigentes de Ciudadanos», a los que calificó de «marionetas en manos del PP«.

La exviceconsejera tuvo un protagonismo especial en Ciudadanos como denunciante de las irregularidades en los cursos de formación cuando era funcionaria de la Seguridad Social en Málaga. Balbín vinculó su cese al del delegado de Empleo en Málaga, Miguel Guijarro, que también tuvo que dimitir al desvelarse que sus empresas figuraban en los papeles de Panamá.

Gobierno único sin injerencias

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, negó con rotundidad las «injerencias» de su formación en el Gobierno andaluz denunciadas por la exviceconsejera, a la que solicitó recapacitar y revisar su gestión.

Nieto aseguró que «hay un solo gobierno y, por tanto, no hay un gobierno del PP y otro de Cs, somos un único gobierno» y explicó que cuando el PP cree que hay que impulsar una medida en algunas de las consejerías de Cs lo plantea, al igual que Cs hace lo mismo con las consejerías del PP.

El dirigente popular desmintió así estas presiones y eludió entrar en la situación interna de Ciudadanos a propósito de las críticas de la exviceconsejera. Nieto señaló que todas las medidas que impulsa el Gobierno se plantean en el marco «del diálogo, el debate y el trabajo conjunto». Por todo ello, reiteró que «hay un solo gobierno que toma decisiones y no unas consejerías que sean departamentos estancos al margen de las decisiones de todo el ejecutivo«. En este sentido, precisó que hay propuestas de Cs para los departamentos de Cultura, Salud o Presidencia, por ejemplo, o por parte del PP para las consejerías de Justicia, Empleo o Economía, por citar algunas, así que »el no entender eso es no entender cómo funciona un gobierno y si algo hace que se vea estabilidad en Andalucía es porque hay un gobierno y no dos«, concluyó.