Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso

Nuevo giro en el guión meteorológio. Un frente frío asociado a una lejana borrasca en el mar del Norte afectará a partir de este domingo ... a la Península, cruzándola de noroeste a sureste. En el caso de Andalucías, los mayores acumulados se esperan a partir de la tarde. «El litoral de Cádiz sería la zona más afectada, aunque sin perder de vista áreas cercanas de la costa onubense y malagueña», especifica Duncan Wingen, experto del portal especializado Meteored. La agencia estatal Aemet ha activado de momento dos avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas «que pueden ir localmente acompañadas de granizo pequeño». La advertencia, estará vigente en Cádiz (litoral gaditano, Estrecho, campiña y Grazalema) y en la campiña de Sevilla entre las 06.00 y las 20.00 horas. El organismo pronostica acumulados de hasta 15 litros en una hora.

La Aemet prevé para este sábado la entrada de una masa húmeda atlántica en la Península y el paso de un frente que dejará cielos muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones desde el principio en Galicia que se irán extendiendo al resto, de forma más débil y ocasional en su parte oriental. «Durante la madrugada y primeras horas de mañana domingo, las lluvias asociadas al frente regarán el interior peninsular, vertiente cantábrica, norte de Extremadura, La Rioja y sur de Aragón. Durante la tarde se reactivarán en Andalucía, con chubascos localmente fuertes y tormentosos, especialmente en la costa. Podrían caer entre 20 y 30 l/m2 en el entorno del Estrecho durante la tarde», agregan desde Meteored.

Sevilla, Málaga o Almería acariciarán los 20 grados durante el día mientras que Granada y Jaén (con 4 y 6 grados) tendrán las mínimas más bajas del domingo

Para mañana domingo, Aemet prevé en la comunidad «cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día. Probabilidad de chubascos localmente fuertes y tormentosos en el litoral gaditano. A partir de mediodía tenderá a disminuir la nubosidad desde el extremo occidental, quedando cielos pocos nubosos con intervalos de nubes altas»

Por su parte, la cota de nieve estará fijada entre los 1800 y los 2000 metros y las temperaturas mínimas irán en ascenso en la vertiente atlántica, más acusado en el valle del Guadalquivir. Las máximas irán en descenso en el interior del tercio oriental y en las sierras, «donde será localmente notable» según Aemet. Además, soplará Poniente moderado en el litoral mediterráneo, girando a componente norte y ocasionalmente fuerte por la tarde. Los registros térmicos más elevados se darán en Sevilla, Málaga o Almería, que acariciarán los 20 grados durante el día. Granada y Jaén (con 4 y 6 grados respectivamente) tendrán las mínimas más bajas del domingo.

Por ahora, para el lunes Aemet no ha activado avisos en la comunidad. El organismo prevé para el inicio de la semana «cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea, mínimas en descenso y heladas débiles en las sierras». Para dicha jornada no se esperan chubascos -la probabilidad es inferior al 25% salvo en la zona de Algeciras o Carboneras-.