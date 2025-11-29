Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso

La advertencia estará activa desde las 06.00 ante la previsión de que se registren acumulados de 15 litros en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo pequeño

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Nuevo giro en el guión meteorológio. Un frente frío asociado a una lejana borrasca en el mar del Norte afectará a partir de este domingo ... a la Península, cruzándola de noroeste a sureste. En el caso de Andalucías, los mayores acumulados se esperan a partir de la tarde. «El litoral de Cádiz sería la zona más afectada, aunque sin perder de vista áreas cercanas de la costa onubense y malagueña», especifica Duncan Wingen, experto del portal especializado Meteored. La agencia estatal Aemet ha activado de momento dos avisos de nivel amarillo por fuertes lluvias y tormentas «que pueden ir localmente acompañadas de granizo pequeño». La advertencia, estará vigente en Cádiz (litoral gaditano, Estrecho, campiña y Grazalema) y en la campiña de Sevilla entre las 06.00 y las 20.00 horas. El organismo pronostica acumulados de hasta 15 litros en una hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Málaga enciende una mágica Navidad
  5. 5 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos
  10. 10 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso

Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso