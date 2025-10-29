Estudiantes exigen frenar el acoso escolar en el recuerdo a Sandra

Miles de jóvenes se manifestaron ayer en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía y España para exigir que se ponga fin al acoso escolar ... y recordar a la joven sevillana Sandra Peña, que se suicidó hace dos semanas tras ser víctima de dicho acoso.

En la manifestación de Sevilla, en la que participaron cerca de 4.000 personas, según la Policía Nacional, se portaron pancartas con consignas como 'Sandra no te olvidamos' y 'No a la violencia escolar' y vivieron momentos emotivos con los gritos de apoyo y aplausos a la familia de Sandra Peña, ya que estuvieron presentes sus padres, abuelo y tío, entre otros miembros de la familia. Isaac Villar, tío de la menor fallecida, aseguró que la presencia de la familia en esta manifestación es para «exigir que se ponga fin a esta lacra que está sufriendo este país como es el acoso escolar». Las manifestaciones han sido convocadas por el sindicato de estudiantes y contó con la participación de alumnos de la ESO, FP y Bachillerato. Desde el sindicato estudiantil se exige más inversión en psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y universidad para combatir este problema.

Asimismo, el sindicato pidió la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, y la retirada de su financiación pública.

Por su parte, la Junta de Andalucía insistió ayer en que esperará al resultado final de la investigación abierta por la Fiscalía y la respuesta del centro para decidir si le retira el concierto. Desde el PSOE-A se piden medidas e investigar lo sucedido para saber si hay responsabilidades.