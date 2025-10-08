Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sanz y Arturo Bernal en la firma de creación de este grupo. E.P.

Un equipo policial de la Junta velará por la legalidad turística

Creado el grupo 'Titán' en la unidad adscrita para reforzar la seguridad en el sector y combatir los alojamientos ilegales

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevilA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), contará a partir de ahora con un cuerpo especializado para el turismo ... que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad de este sector en Andalucía.

