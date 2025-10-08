Un equipo policial de la Junta velará por la legalidad turística
Creado el grupo 'Titán' en la unidad adscrita para reforzar la seguridad en el sector y combatir los alojamientos ilegales
JOSÉ LUIS PIEDRA
sevilA.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), contará a partir de ahora con un cuerpo especializado para el turismo ... que reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad de este sector en Andalucía.
Este grupo, bautizado como 'Titán' (Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía) fue presentado ayer por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, y su homólogo de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, que firmaron un convenio de colaboración para su creación.
Este acuerdo busca establecer una cooperación estable para mejorar las actuaciones de inspección, control y vigilancia en el ámbito turístico de Andalucía con el objetivo de garantizar la legalidad en sus actividades, oferta y servicios.
Antonio Sanz afirmó que «la creación de Titán materializa un compromiso del presidente Juanma Moreno, poniendo el foco en la protección del sector turístico andaluz y la defensa de su marca de calidad».
Además, el consejero de Presidencia añadió que «el objetivo es garantizar que Andalucía siga siendo un modelo de turismo de calidad, seguro y sostenible, a la vez que se atajan las actividades ilegales y la competencia desleal»,
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, dijo que con la puesta en marcha de este grupo especializado «se reforzará un turismo de excelencia al contar con un dispositivo pionero en el control y la inspección turística y en la garantía del cumplimiento de la normativa vigente».
Según Arturo Bernal, «este tipo de iniciativas no solo buscan soluciones a los retos de nuestra sociedad, sino que también apuestan por un turismo de calidad que nos permita seguir siendo un destino líder y de referencia».
Este grupo policial intensificará la inspección y lucha contra actividades ilegales, llevando a cabo una intensa inspección de servicios turísticos para detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa, combatiendo así las actividades ilegales o no registradas.
Asimismo, se reforzará la presencia de la Policía adscrita a la Junta en el entorno digital mediante la cibervigilancia avanzada, realizando patrullaje en internet para localizar ofertas de alojamientos y servicios turísticos clandestinos.
La iniciativa pretende mejorar también la coordinación con la Policía Nacional y Guardia Civil, asegurando el registro obligatorio de usuarios en viviendas turísticas y utilizando el cruce de datos para prevenir usos delictivos.
