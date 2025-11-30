«Tengo esperanza en que puedan demostrar su inocencia pero no tengo la certeza; ni yo ni nadie»

Ramón Fernández-Pacheco (Almería, 1983) tiene una misión nada sencilla: tomar las riendas del Partido Popular en Almería tras la detención –y consecuente cese de ... todas sus funciones– de Javier Aureliano García, ya expresidente de la Diputación y del partido en la provincia, y su segundo de abordo, Fernando Giménez, en una nueva fase del 'Caso Mascarillas' de 2021, en la que se investigan posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo en contratos de la institución provincial durante casi una década. La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería hace doce días, asegura el también consejero de Agricultura de la Junta, pilló completamente por sorpresa a la dirección del PP de Andalucía en Sevilla. La primera pregunta es inevitable.

–El PP de Almería afronta una crisis sin precedentes, ¿cómo se gestiona esta situación en el seno del partido?

–Evidentemente, ha sido una crisis. No lo podemos calificar de otra manera. Una crisis que nada tiene que ver con el PP de Almería, pero sí con personas muy relevantes de nuestra organización. Que no es lo mismo. Nosotros, desde el PP de Andalucía, lo que siempre hemos tenido claro es que íbamos a actuar siendo serios, en base a a hechos contrastados y, una vez que se han ido conociendo hechos y han sido oficiales, hemos actuado automáticamente y, creo, que con toda la contundencia, la ejemplaridad y la transparencia que se espera de un de un partido como el nuestro. En cuanto salió la nota de prensa del TSJA dando cuenta de la de la diligencias policiales que se estaban practicando el martes de la semana pasada, pues, en minutos, se suspendió de militancia a las personas que estaban implicadas y, 48 horas después, habían abandonado todas sus responsabilidades, tanto institucionales como en el partido. Incluido el alcalde de Fines, que lo ha acabado haciendo también.

–¿Cómo conoció el PP de Andalucía que se habían producido las detenciones? ¿Estaba usted en ese momento en Sevilla?

–Sí, yo estaba en Sevilla. Nos enteramos como se enteró todo el mundo, por la prensa. Es verdad que, luego, a lo largo de la mañana, ya fueron saliendo informaciones, pero hasta que no salió el TSJA con la nota de prensa, no había nada oficial. Hubo ciertas dudas acerca de si había detenciones o si no había detenciones, si se estaban practicando en un sitio, en otro... Y como lo único que había era rumorología, nosotros decidimos ser cautos y esperar. Yo creo que es mucho más importante actuar a tiempo de manera contundente que dejarse llevar por la desinformación imperante en el tiempo que nos ha tocado vivir. Tampoco se podía hablar con las personas afectadas porque no tenían teléfono. Yo, evidentemente, estaba en contacto desde Sevilla, intentaba hablar con gente en Diputación, que me contaran qué pasaba, o con gente en Almería. Y, al final, el presidente Juanma Moreno, yo creo que con buen criterio, dijo «hasta que no sepamos algo a ciencia cierta, no hacemos nada».

–Actuaron con contundencia, dice, apartando de militancia a los detenidos pero, al mismo tiempo, se ha insistido desde el PP en que confían en que puedan demostrar su inocencia. ¿Estos dos conceptos casan bien?

–La suspensión de militancia es una medida de ejemplaridad también. Nadie en el Partido Popular puede tener responsabilidades orgánicas si sobre él pesa la más mínima sospecha de una conducta que no sea ejemplar. Esto por un lado. Dicho eso, lo primero es respetar la presunción de inocencia; en este caso y en todos, en los que afectan al Partido Popular, en los que afectan al Partido Socialista y en los que afectan a cualquier otro caso. Y yo, pues a mí me gustaría, y tengo la esperanza, que puedan demostrar su inocencia pero no tengo la certeza de que lo vayan a poder hacer, evidentemente. Pero ni yo ni nadie. Aunque, si me preguntan, yo sí tengo la esperanza de que puedan demostrar que son inocentes. Es lo que a mí me gustaría que pasara, desde luego.

–Si resultan absueltos o se archiva la causa, ¿serán readmitidos en el PP de Almería?

–Bueno, eso no lo sé. Es que eso es hablar de suposiciones y a mí no me gusta mucho hablar de suposiciones. Ahora, ellos tienen que centrarse, única y exclusivamente, en defender su inocencia y, entiendo, que a eso van a dedicar el 100% de su tiempo.

–¿Cómo reciben las duras críticas de la oposición?

–El PSOE y Vox, pues que sigan malmetiendo y que sigan intentando enfangar el terreno político, que a nosotros nadie nos va a despistar de lo que es nuestra prioridad.

–Consejero en Sevilla, vicesecretario general del PP de Andalucía y, ahora, también presidente del PP en Almería, ¿cómo se va a organizar?

–Yo sigo viviendo en Almería, lo único es que hay unos cuantos días a la semana que me dedico a recorrer Andalucía por mi responsabilidad en la Consejería. Está claro que la Consejería de Agricultura es una de las consejerías más grandes del gobierno andaluz y esa va a ser mi prioridad, por supuesto, porque entiendo que es lo que la gente espera de mí. En absoluto voy a olvidarme de esta responsabilidad. Vuelvo a repetir que ninguna persona puede afrontar un proyecto ambicioso solo y tengo la suerte de tener gente maravillosa que me ayuda y me acompaña. Organizándose bien hay tiempo para todo, incluso para conciliar con la familia de vez en cuando.