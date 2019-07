Empieza el juicio por fraude en los cursos de formación en la Junta SUR SEVILLA. Martes, 2 julio 2019, 00:02

Un juzgado de Sevilla enjuiciará hoy al empresario José Sivianes, dueño de la empresa Formación Integral para el Empleo, y otras ocho personas por un presunto fraude en el uso de subvenciones de la Junta para cursos de formación de parados del 2010 y del 2012, el primer caso de este tipo en ser calificado por la Fiscalía. El Ministerio Público solicita doce años de cárcel para Sivianes como autor material de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados reclama entre seis y ocho años de prisión por los mismos delitos. La Fiscalía también exige que todos los acusados indemnicen solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.750.627 euros y que Formación Integral para el Empleo abone una multa de 5.501.254 euros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla decretó en septiembre del 2016 la apertura de juicio oral contra los nueve acusados después de que recibieran cinco millones de euros para cursos de formación entre el 2010 y el 2012. En mayo de 2016, Sivianes compareció ante la comisión parlamentaria que investigaba las subvenciones y aseguró que la Junta aún le adeudaba «importantes cantidades» de dinero por las acciones formativas y que no existió «defraudación ni desvío de subvenciones en ninguna cantidad». Sivianes, que no respondió a las preguntas de los diputados, leyó un documento en el que afirmaba que no había cometido «irregularidad alguna».

El empresario y otros ocho investigados, entre ellos su esposa, están acusados de organizar una trama que en tres años logró subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que presentan numerosas irregularidades. Los otros procesados son un empresario, un asesor y las cinco personas que simulaban de la cesión del servicio.