Desde Díaz Ayuso hasta Pepe Mujica

Si hubiera que describirlo desde un punto de vista ideológico, alguien podría concluir que Juanma Moreno ha resuelto el enigma matemático de la cuadratura del círculo. Pero la lectura de 'Manual de convivencia La vía andaluza', el libro con el que el presidente de la Junta debuta en el mundo editorial y presenta este lunes en Sevilla, permite concluir que si algo no le despierta el más mínimo interés son precisamente las disquisiciones ideológicas. Lo suyo es el pragmatismo y el convencimiento de que de todas las formas de ver el mundo se puede sacar algo útil.

Su primera obra literaria, en la que mezcla reflexiones políticas con vivencias y anécdotas de su trayectoria, supone una reivindicación del consenso y de la voluntad de acuerdo con el humanismo como única referencia y una condena sin paliativos del populismo y la polarización. A esa situación, sostiene, ha llegado España debido la transformación del PSOE hacia un «populismo institucional», proceso cuya génesis sitúa en los primeros años de gobierno de Pedro Sánchez -«un un populista más que niega la realidad como cualquier terraplanista»- en coalición con Podemos.

Una buena muestra de esta visión de la política es la nómina de dirigentes, nacionales y líderes mundiales, a los que dedica líneas que denotan admiración o reconocimiento. Desde los presidentes demócratas estadounidenses John Fitzgerald Kennedy y Barack Obama, en quienes reconoce unas dosis extraordinarias de carisma, hasta el republicano Ronald Reagan, de quien admira su capacidad para utilizar el sentido del humor como arma política.

También menciona al expresidente uruguayo José Mujica, un icono de la izquierda latinoamericana, en quien reconoce su coherencia a pesar de las diferencias ideológicas. «En sus salsas no sólo había ideología, también era capaz de introducir un elemento fundamental, el humanismo», sostiene. Y reconoce, insistiendo con el símil gastronómico, que le gusta usar condimentos que le aporten matices. «Nunca rechazo un ingrediente por mucho que no sea de los que más se usan en mi cocina».

Díaz Ayuso

A Isabel Díaz Ayuso la considera un ejemplo de determinación y le reconoce lo complicado que debe ser gobernar la comunidad en la que se concentran todos los resortes del poder central. «Isabel ha mantenido con determinación y carácter una hoja de ruta que ha llevado a su territorio a una senda de prosperidad y buena gestión que nos llena de orgullo», asegura Moreno, que la considera también «una de las catapultas que llevará a Alberto (Núñez Feijóo, a quien dedica un capítulo entero) a ser presidente del Gobierno».

También menciona en reiteradas ocasiones al alcalde Málaga, Francisco de la Torre, y asegura que la transformación que consiguió en esa ciudad precedió a la que luego él impulsó en el conjunto de Andalucía .

Asegura que no le duelen prendas en admitir que Ciudadanos y Vox, dos partidos que en su opinión surgieron como respuesta al «proceso de ensimismamiento» del PP y el PSOE, fueron esenciales para conseguir el cambio político en Andalucía y elogia el papel clave de Elías Bendodo en las negociaciones que permitieron llegar al acuerdo que lo llevó a la presidencia de la Junta.

El presidente hace gala también de andalucismo y menciona en ese ámbito a tres figuras que juzga decisivas: Blas Infante, Manuel Clavero Arévalo y Alejandro Rojas Marcos. También reconoce a varios protagonistas fundamentales en la consecusión de la autonomía: los socialistas Rafael Escuredo, Plácido Fernández-Viagas, Alfonso Guerra y Felipe González.

Incomodidad

Moreno reconoce haber sentido incomodidad en sus primeros años al frente del PP de Andalucía cuando en los mítines los asistentes le reclamaban que diera «caña» a sus adversarios políticos, un estilo con el que asegura nunca haberse identificado. En esa línea, lamenta que contar con el adversario, integrarlo y valorar sus capacidad y méritos se haya convertido en un hecho extraordinario cuando debería ser habitual y recuerda al fallecido Javier Imbroda como una persona clave en su primer gobierno para hacer realidad su deseo de rebajar la tensión política y construir «una vía andaluza marcada por la serenidad, el diálogo y la calma».

También tiene un reconocimiento hacia el anterior líder socialista andaluz, Juan Espadas, con quien revela haber llegado a un acuerdo para elegir al nuevo Defensor del Pueblo que se frustró cuando fue reemplazado por María Jesús Montero. «No fueron las críticas de la prensa por el resultado electoral lo que descabalgó a Juan Espadas», sostiene Moreno, que atribuye el relevo en el PSOE de Andalucía por María Jesús Montero a una decisión de Pedro Sánchez, «al que le gusta rodearse de perfiles agresivos».

Inmigración y feminismo

También fija posiciones claras en algunos temas que se alejan del tradicional discurso más conservador existente en su propio partido. En relación con los inmigrantes, dice que le cuesta pensar que se trate de personas que llegan a España con la intención de delinquir. «Quien huye del hambre, quien está dispuesto a levantar un futuro con sus manos, con la misma necesidad y la misma voluntad que tuvimos los andaluces hace no tanto tiempo, no debe ser tratado como un delincuente», advierte. Y recuerda también que se trata de humanidad, pero también de necesidad porque hay numerosos sectores productivos en los que la mano de obra extranjera resulta esencial.

Esta posición, relata, quedó de manifiesto en su primer encuentro con el Papa Francisco, donde reconoce que el pontífice pareció tener cautelas iniciales que se disiparon cuando comprobó que las convicciones de ambos en asuntos como la inmigración o la protección social estaban próximas «más allá de lo que pudiera pensarse desde la distancia que separa Andalucía de El Vaticano».

Subraya también que el siglo XXI debe ser el siglo de las mujeres por muchas razones. «La primera es que los veinte anteriores no lo fueron», argumenta.

Y reconoce que le preocupa el negacionismo. «Si la polarización ideológica ya exacerba la vida política española hasta niveles desproporcionados, la aparición en la escena de partidos que niegan evidencias como la violencia de género, el cambio climático o las vacunas hace que el panorama tome un cariz verdaderamente peligroso».

Ampliar El misterio de dos personajes anónimos Moreno también deja en su libro dos episodios sobre quienes no revela quiénes lo protagonizaron, aunque aclara que son políticos andaluces. Uno, compañero de su partido, que a punto estuvo de perder la vida cuando las cuerdas del parapente que tripulaba se enredaron a mil metros de altura y comenzó a caer en picado hasta que milagrosamente, según aseguró posteriormente el anónimo protagonista, las cuerdas se desenredaron mientras el veía una luz blanca y una voz le decía que se quedara tranquilo. La otra es una persona pública de izquierdas que «ocupa un cargo relevante en Andalucía», con quien mantiene una relación fluida y cordial que le encargó, en su primera visita al Papa, que llevara una figura del Cachorro de Triana para que Francisco la bendijera. Desde entonces, la fotografía acompaña a esa persona en su cartera

