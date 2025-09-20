Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detectan nuevos casos de gripe aviar en Doñana con la muerte de dos cigüeñas

Este sería el cuarto foco de este virus detectado en el espacio natural tras los registrados en Hinojos y Aznalcázar

J. L. PIEDRA

sevillA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó ayer el resultado positivo en gripe aviar en dos nuevas muestras biológicas recogidas en el Entorno Natural ... de Doñana y enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. Se trata de dos ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas muertas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de la localidad sevillana de Aznalcázar.

