Detectan nuevos casos de gripe aviar en Doñana con la muerte de dos cigüeñas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó ayer el resultado positivo en gripe aviar en dos nuevas muestras biológicas recogidas en el Entorno Natural ... de Doñana y enviadas al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. Se trata de dos ejemplares de cigüeña blanca que fueron halladas muertas en el Caño Guadiamar, en el término municipal de la localidad sevillana de Aznalcázar.

Este sería el cuarto foco detectado en este enclave que es Patrimonio Natural de la Humanidad, ya que la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio tenía ya confirmados hasta tres focos de este virus con anterioridad, uno de ellos también en Aznalcázar y los otros dos en la localidad onubense de Hinojos.

Doñana es una espacio especialmente sensible a esta enfermedad por el gran volumen de aves que alberga, más de 70.000 según el último censo, y por su importante movimiento migratorio.

Frente a estos focos, la Junta de Andalucía mantiene el nivel 2 de emergencia en el Espacio Natural de Doñana como medida de preventiva frente este enfermedad aviar. Este nivel de alerta implica un refuerzo de la vigilancia epidemiológica en aves silvestres, especialmente en especies migratorias y acuáticas, junto a un protocolo reforzado de recogida de cadáveres o ejemplares con sintomatología compatible.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente subraya que el Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre se aplica de forma continua en espacios como Doñana, en coordinación con el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía, el Ministerio y la Red Nacional de Alerta Sanitaria Veterinaria.