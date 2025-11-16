Desciende a fase de preemergencia el riesgo de inundaciones en Andalucía tras el paso de 'Claudia'

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido este domingo a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en ... Andalucía tras el paso de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca 'Claudia' durante la jornada de este sábado en varios puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban activados los avisos naranjas por lluvias.

Según ha confirmado Sanz en un mensaje a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el Plan de Emergencia activado por los avisos de lluvias y tormentas ha sido reducido esta mañana tras haber sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 sobre las 17.42 horas del pasado sábado, ante las numerosas incidencias registradas, especialmente en la provincia de Huelva.

Asimismo, el consejero ha indicado que no se hay constancia de incidencias reseñables desde las 06.00 horas de la mañana, además de que no habrá avisos adversos durante la jornada de este domingo. Aun así, para este próximo lunes, 17 de noviembre, se volverá a activar un aviso de nivel amarillo por lluvias en Cádiz debido al paso de la borrasca 'Claudia'. Aemet espera una precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora y no descarta tormentas ocasionales.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, Andalucía superó este sábado las 900 incidencias, 914 concretamente desde el jueves. Entre las más destacadas se encuentran la anegación de la estación de autobuses de Huelva capital, que tuvo que desalojarse y permanece cerrada hasta el momento. También es reseñable una incidencia en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua generó fuertes escorrentías hacia la población, que vio correr el agua por sus calles hasta que el cauce logró encauzar las precipitaciones.

La mayoría de afectaciones derivadas de las lluvias se han localizado en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155). Así, Huelva ha protagonizado el mayor número de incidencias, especialmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertaban de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos, ramas y árboles.

En Sevilla se han gestionado incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros.

Destaca el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que quedaron atrapados en una zona anegada y tuvieron que ser asistidos por los servicios operativos.

En menor medida, se gestionaron avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se registraron caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas alrededor de las 14.30 horas.