Vista del socavón de grandes dimensiones en la N-433, a su paso por el Castillo de las Guardas.

Desciende a fase de preemergencia el riesgo de inundaciones en Andalucía tras el paso de 'Claudia'

Durante este domingo no habrá avisos adversos en la comunidad, aunque Cádiz volverá a estar en nivel amarillo el lunes por fuertes lluvias

EP

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha descendido este domingo a fase de preemergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en ... Andalucía tras el paso de las fuertes precipitaciones provocadas por la borrasca 'Claudia' durante la jornada de este sábado en varios puntos de la región como Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde estaban activados los avisos naranjas por lluvias.

