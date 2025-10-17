El Defensor del Pueblo investiga la muerte de una menor que se precipitó desde un balcón
SUR
SEVILLA.
Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmó ayer la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar ... en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla el pasado martes.
Maeztu señaló que «el protocolo parece que no ha funcionado» y no descartó hablar en persona con el director del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla para esclarecer las posibles causas. Además, se mostró sorprendido por la «falta de respuesta del protocolo» ante las quejas de la madre por posible acoso. El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», remarcó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión