Declaran ante el fiscal las menores investigadas por acoso escolar a Sandra Peña

Las tres menores investigadas por presunto acoso escolar a la joven sevillana Sandra Peña, que se suicidó hace un mes arrojándose al vacío desde el ... edificio donde residía, prestaron hoy declaración ante la Fiscalía de Menores que instruye el caso para esclarecer lo ocurrido y la presunta responsabilidad de estas compañeras de clase en este trágico suceso.

Las tres jóvenes declararon por separado en unas comparecencias que se prolongaron durante casi cuatros horas sin que haya trascendido nada sobre lo relatado ante el Fiscal de Menores, que mantiene abierta la investigación después de disponer ya del informe de la Policía Nacional sobre las circunstancias que rodearon la dramática decisión de la joven y el presunto acoso del que fue objeto en el colegio donde cursaba sus estudios. El citado informe policial incluye también un rastreo de su móvil y de las redes sociales, que puede ser clave para esclarecer el presunto acoso.

La declaración de estas jóvenes se produce después de que lo hicieran ya la semana pasada los padres de Sandra en calidad de testigos perjudicados, una comparecencia en la que solicitaron una respuesta «contundente y ejemplarizante» para el colegio en el que estudiaba por su inacción ante el presunto acoso sufrido por su hija.

La Fiscalía de Menores tiene abiertas dos investigaciones en paralelo, un procedimiento de reforma juvenil destinado a averiguar las circunstancias del suicidio y la posible relación con el presunto acosos sufrido por la víctima, y otro procedimiento enfocado a evaluar la actuación y posible responsabilidad de la dirección y profesorado del centro educativo privado en el que estudiaba la víctima.

Respecto a esta última investigación, la pasada semana ya comparecieron ante el Ministerio Público el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña.

El portavoz de la familia y tío de la víctima, Isaac Villar, dijo recientemente que «no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida y lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir».

Los padres de Sandra Peña habían denunciado a la dirección del colegio Irlandesas Loreto que su hija venía sufriendo acoso por parte de tres compañeras desde meses atrás, que son las jóvenes que comparecieron ayer ante la Fiscalía.

La familia denunció también a la dirección del colegio por no activar los protocolos antiacoso y antisuicidio, como estaba obligado a hacer, y lo que llevó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta a abrir también una investigación al respecto.

Desde la dirección del centro defienden su actuación y aseguran que se adoptaron las medidas por situación de acoso, aportando ante el Fiscal documentación acreditativa de la activación del protocolo interno, aunque no se trasladó la información a la plataforma informática oficial de la Junta.