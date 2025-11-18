Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Declaran ante el fiscal las menores investigadas por acoso escolar a Sandra Peña

Las tres compañeras de la víctima en el colegio sevillano de las Irlandesas de Loreto comparecen por separado para esclarecer lo ocurrido

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevillA.

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Las tres menores investigadas por presunto acoso escolar a la joven sevillana Sandra Peña, que se suicidó hace un mes arrojándose al vacío desde el ... edificio donde residía, prestaron hoy declaración ante la Fiscalía de Menores que instruye el caso para esclarecer lo ocurrido y la presunta responsabilidad de estas compañeras de clase en este trágico suceso.

