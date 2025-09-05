Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

La Junta ha procedido a eliminar las 8.500 aves y el proceso de desinfección de la explotación

Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:45

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural ha declarado foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en El Cerro ... de Andévalo (Huelva) y adoptado medidas para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas desde el inicio de la sospecha de la enfermedad. Sospecha que ya ha sido confirmada a raíz de los análisis realizados en el Laboratorio Nacional de Referencia.

