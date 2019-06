Críticas del PSOE-A: «Se confirma que estamos ante un gobierno tripartido de derecha y extrema derecha» El portavoz socialista Mario Jiménez. / Efe El portavoz parlamentario Mario Jiménez considera que ha «quedado claro que se ha usado a Andalucía como moneda de cambio» JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 12 junio 2019, 22:33

La valoración de la decisión final de Vox de retirar hoy su enmienda a la totalidad a los presupuestos la asumió su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, que aseguró que «ha quedado claro a los ojos de toda la ciudadanía que estamos ante la puesta de largo de la coalición de derecha y extrema derecha que gobierna Andalucía que ha usado a la comunidad como moneda de cambio para facilitar otros gobiernos que han seguido el modelo andaluz en otros territorios«.

Mario Jiménez afirmó que «ya se ha acabado el cinismo y la hipocresía y ese afán de tomar por tontos a los andaluces que estamos ante un bipartito en el gobierno y unos acuerdos puntuales con Vox, ya que la escenografía y la actitud hoy de los representantes de los tres partidos y los compromisos adquiridos para estos presupuestos demuestran que Andalucía está gobernada por un tripartito de derecha y extrema derecha, puesto que hasta que la ultraderecha no ha conseguido lo que quería no se ha autorizado la retirada de esta enmienda».

A su juicio, «esto no se lo merece Andalucía y no conecta con la forma de ser y de pensar de la inmensa mayoría de los andaluces y esa es realidad, que no va a traer nada bueno para la comunidad».

Además, el portavoz socialista denunció las consecuencias negativas que este acuerdo presupuestario va a acarrear para Andalucía y dijo que «ya hay un daño hecho a la credibilidad de las instituciones andaluzas, ya que Andalucía se ha convertido en una moneda de cambio hasta que no se ha autorizado la retirada de esta enmienda a la totalidad cuando han ido cayendo en cascada a lo largo y ancho de España las coaliciones en las que este modelo que se inició en Andalucía va a reproducirse, como en Madrid y Castilla León»

Jiménez insistió en que «para el PP-A y para Junma Moreno somos moneda de cambio y en eso ha convertido a Andalucía y quien no protege a Andalucía y quien ataca Andalucía y la convierte en mercancía no merece ser presidente de la Junta».

Por último, el portavoz del PSOE-A alertó también de los daños de estas cuentas apoyadas por la extrema derecha que ya ha ido desgranando el portavoz de Vox en su intervención y que, precisó «va a ver daños a los servicios públicos , a la igualdad de oportunidades y a colectivos sensibles y en dificultad que van a ser víctimas propiciatorias de este pacto indecente».