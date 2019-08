PP-A critica a Pedro Sánchez por paralizar Andalucía al eludir el déficit y las entregas a cuenta Los populares sostienen que la inacción del Gobierno en funciones afecta a la financiación de los servicios básicos y a la elaboración del presupuesto de 2020 JOSÉ LUIS PIEDRA Jueves, 8 agosto 2019, 17:36

El PP-A ha criticado al presidente en funciones Pedro Sánchez por tener paralizada a Andalucía con su gobierno interino sine die y cuyo ejemplo más claro es su negativa a comunicar a las comunidades el objetivo de déficit, tal y como aparece en el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, además de no informar tampoco de las entregas a cuenta, con lo que complica la financiación de servicios y la elaboración de los próximos presupuestos autonómicos de 2020.

Así lo puso de relieve el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A y parlamentario andaluz, Pablo Venzal, que lamentó que estas comunicaciones no las haya hecho en plazo y forma el Gobierno estatal, como dice la ley, cuando son cuestiones esenciales para la financiación de los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas.

El diputado popular señaló que con la inacción de este Gobierno en funciones no se pueden configurar con seguridad jurídica los presupuestos de 2020, al tiempo que censuró que el ejecutivo central siga sin dar una solución a los 400 millones del mes 13 del IVA. «Esta situación nos obliga a ser prudentes y a no poder dar a los ciudadanos aquello que necesitan», al tiempo que cuestionó la actitud de Pedro Sánchez, que «no quiere dar la cara, y piensa más en sus intereses que en el de los españoles y los andaluces».

Venzal aseguró que todo es fruto de la deriva del PSOE que «ahora mismo está en la trinchera, no quiere diálogo ni consenso, sólo quiere entretener con temas de confrontación. Están muy alejados de la verdad. Sólo quieren confundir y no hablar de lo realmente importante».

El dirigente popular pidió la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para despejar cuestiones fundamentales para la financiación de Andalucía y reprochó a la ministra de Hacienda que «cuando era consejera andaluza reclamó mucho la financiación autonómica para Andalucía, pero ahora lleva un año en el cargo y no quiere saber nada de la cuestión».

Venzal reprochó a Pedro Sánchez que «lleve 100 días como presidente del Gobierno en funciones y haya sumido a España en la parálisis de la gestión de lo público, de la iniciativa y de las reformas que Andalucía y España necesitan».

«Sánchez ha encargado un relato en el que quiere aparecer como el perjudicado, cuando en realidad es el problema. Está viviendo con unos presupuestos prorrogados del PP, ha paralizado la inversión pública y está afectando a los servicios públicos con la financiación de las comunidades autónomas», manifestó.

No obstante, trasladó que el Gobierno de Juanma Moreno es consciente de que «es necesario seguir avanzando con nuevas reformas fiscales, apoyando a los emprendedores y a los inversores a pesar de que vamos solos y no de la mano del interlocutor nacional, porque no se quiere sentar y no quiere dar la cara».

Por último, apeló a la responsabilidad «para que se desbloqueen las cuestiones prioritarias de las comunidades autónomas y que los ministros en funciones dejen de estar escondidos».