Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina España, en la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. h. b.
Política andaluza

El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones

El Consejo de Gobierno da vía libre al proyecto de ley de las cuentas para el año próximo, que serán un 5,6 por ciento mayores que las de este ejercicio y prevén una bajada del paro a niveles de 2007

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 28 de octubre 2025, 14:29

Comenta

Con una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 2,3 por ciento y una tasa de desempleo que quedará por debajo del 14 ... por ciento -el mejor índice desde 2007, el año previo al inicio de la crisis económica- el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado su proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, que entrará en vigor el 1 de enero una vez que sea refrendado por el Parlamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta
  10. 10 Un accidente con dos vehículos implicados deja cuatro kilómetros de atascos en la A-7 en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones

El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones