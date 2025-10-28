El crecimiento económico permite a la Junta volver a aprobar unos presupuestos con cifras récord en sanidad e inversiones

Con una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 2,3 por ciento y una tasa de desempleo que quedará por debajo del 14 ... por ciento -el mejor índice desde 2007, el año previo al inicio de la crisis económica- el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado su proyecto de Ley de Presupuestos para 2025, que entrará en vigor el 1 de enero una vez que sea refrendado por el Parlamento.

Se trata de unos presupuestos que destinarán dos tercios del montante global a gasto social -la mitad de esa cantidad a sanidad- y que se soporta fundamentalmente en los recursos propios de la Junta de Andalucía. Así, casi el 77% del gasto se afronta con la parte autofinanciada frente al 6,5 por ciento de las transferencias finalistas que aporta el Estado para sufragar diferentes actuaciones, según explicó la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

Se trata, además, del mayor presupuesto inversor de la historia de Andalucía. El capítulo de inversiones crece un 10 por ciento respecto al ejercicio anterior, muy por encima del crecimiento global del presupuesto, que también incrementa casi el 50% las partidas para autónomos.

Previsión optimista

Las cuentas, que engloban un total de 51.597,9 millones de euros, se sustentan en una previsión optimista del comportamiento de la economía andaluza, con un cálculo de crecimiento del 2,3 por ciento y la creación de 85.750 empleos, lo que permitiría reducir la tasa de paro por debajo del 14 por ciento (13,9%), un porcentaje que no se alcanzaba desde el tercer trimestre de 2007.

Esta previsión de incremento del empleo es prudente. Según recordó la consejera, salvo en los años de la pandemia las predicciones de creación de puestos de trabajo se quedaron cortas. En 2023, la previsión fue 68.300 y los empleos que finalmente se crearon en Andalucía treparon hata 108.100. Al año siguiente, se previeron 53.400 y finalmente fueron 78.273.

Pese a tratarse de los presupuestos más altos de la historia de Andalucía, España recordó que a la Junta no le sobran recursos. «Siguen faltando 1.528 millones de euros cada año por culpa de un sistema de financiación autonómica que maltrata a Andalucía desde 2009», subrayó.

Más ingresos

La consejera destacó que pese a esta financiación insuficiente, lo que permite que los presupuestos crezcan es el aumento de los ingresos gracias a que hay más contribuyentes, más empresas, más actividad económica y más y mejor empleo. «Es un presupuesto que profundiza en la política tributaria de la Junta, con la séptima bajada de impuestos en siete años -indicó España-, una política que está contribuyendo a mejorar la vida de las familias, dejando más dinero en sus bolsillos, y al mismo tiempo, fomenta una mayor actividad económica».

Destacó que el aumento de la recaudación responde a ese impulso de la economía y no a una mayor presión fiscal, ya que Andalucía cuenta ahora con un millón más de contribuyentes que cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta.

Según España, se trata de un presupuesto «serio, riguroso, prudente», que cuenta con el aval de la AIReF, y que está diseñado con el objetivo del equilibrio presupuestario para seguir conteniendo la deuda y aumentando la reputación financiera de Andalucía. En ese sentido, las cuentas también contemplan que la Administración autonómica alcance el año próximo una autonomía financiera plena, lo que supone que podrá obtener recursos acudiendo a los mercados de deuda sin necesidad de recurrir a préstamos del Estado.

La portavoz no dudo en insistir en lo que ya es una constante en el discurso político de la Junta: la comparación entre su capacidad de aprobar presupuestos -éste será el octavo que salga del Parlamento desde que Juanma Moreno llegó al Palacio de San Telmo-, y la impotencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no ha conseguido sacar adelante ni uno solo en la actual legislatura.

«Desde el Gobierno andaluz somos plenamente conscientes de que es nuestro deber que los ciudadanos andaluces cuenten con un rumbo claro y este presupuesto no es sino la guía que marcará las políticas que se realicen en la comunidad andaluza a lo largo de 2026», dijo España, que recordó que el Gobierno central incumple sistemáticamente su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos en el Congreso. «Mientras la Administración Sánchez-Montero sólo ofrece incertidumbre y desorden, en Andalucía somos seña de estabilidad y este presupuesto es la mayor prueba, Andalucía vuelve a ser una comunidad que da certezas cuando España más las necesita«, subrayó. En su opinión, los nuevos presupuestos son la garantía de que Andalucía «va a seguir avanzando».