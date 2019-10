Cortés critica a Moreno por ser un «perdedor» y gobernar «gracias a Vox» Juan José Cortés, cerca de Moreno en el Parlamento andaluz. :: sur El candidato onubense califica de «ataque personal y usurpación» el ser relegado a la lista del Senado en Huelva y rechaza que sea por los resultados del 28-A JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Miércoles, 9 octubre 2019, 00:05

El candidato al Senado por el PP en Huelva y padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, Juan José Cortés, consideró ayer el cambio de su candidatura de la lista del Congreso a la Cámara alta un «ataque personal» y responsabilizó de esta maniobra al presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, al que criticó por su pobres resultados conseguidos en las últimas elecciones y de gobernar «gracias al apoyo gratuito de Vox tras perder en seis años el 50 por ciento de los votos del PP».

Cortés, en declaraciones a la Ser, señaló que aceptó «gustosamente» la petición expresa del líder del PP nacional, Pablo Casado, para ir al Senado tras «la oposición violenta que existía en el PP andaluz y de Huelva y secundada por Juanma Moreno», argumentando que los resultados no fueron buenos.

Resultados «aceptables»

El pastor evangelista explicó que sus resultados fueron aceptables comparados con los de Moreno, «ya que en 2012 el PP obtuvo en las elecciones andaluzas 1,5 millones de votos y con Juanma Moreno como candidato se perdió medio millón y en las siguientes otros 300.000, por lo que no ha ganado ninguna de las elecciones, por tanto, no ha ganado nada y su equipo tampoco». En su opinión, «si Juanma Moreno quiere alardear de que es el gran líder en Andalucía, no es su mérito sino de Vox, que cedió sus escaños gratuitamente para que sea presidente». Cortés dijo que «la causa de quitarme a mí no es por los resultados y el problema no soy yo; en el PP hay gente que lleva más de veinte años viviendo de la política y eso se tiene que acabar».